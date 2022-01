Ultimo compie 26 anni: gli auguri della fidanzata Jacqueline Luna/ “Mi colori…”

Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, compie oggi 26 anni. Un giorno speciale per il giovane cantautore romano che, in pochi anni, ha scalato le classifiche italiane diventando uno degli artisti più amati e seguiti dal pubblico riempiendo anche gli stadi. In attesa di poter tornare a cantare dal vivo di fronte al proprio pubblico, Ultimo trascorre le giornate dedicandosi alla musica, ma anche alla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo con cui la storia procede a gonfie vele. La giovane coppia è sempre più innamorata e unita e, per festeggiare il compleanno del fidanzato, la figlia di Heather Parisi si è lasciata andare ad una dolce dichiarazione su Instagram.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 27 gennaio 2022: l'annuncio di Martina

“Mi colori le giornate. Happy birthday“, ha scritto Jacqueline Luna pubblicando tra le storie del proprio profilo Instagram due foto del fidanzato. Un amore quello tra la figlia di Heather Parisi e Ultimo nato silenziosamente e con discrezione. La coppia, infatti, ha ufficializzato il tutto solo dopo un po’ di tempo.

Amici 21/ Anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: Dario in crisi "Ho paura di..."

La dedica di Jacqueline Luna Di Giacomo al fidanzato Ultimo

Da quando sono usciti allo scoperto, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo si scambiano spesso dolci dediche d’amore su Instagram condividendo foto dei momenti che trascorrono insieme. “Tua per sempre”, aveva scritto pochi giorni fa Jacqueline pubblicando una foto con il fidanzato.

Pubblicando un altro scatto di coppia, invece, si era lasciata andare ad una dedica più lunga e culinaria, ma che esprime tutto l’amore che prova per lui. “Lui beve, io mangio. Sei la birra al mio arrosticino, vino rosso al mio filetto, vino bianco alla mia spigola con patate, gin al mio tonic, supplì alla mia pizza, salmone al mio nighiri, parmigiano alla mia pasta al sugo, crema al pistacchio al mio panettone… Ok, ci siamo capiti. In breve, ser er core mio”.

Stella, stylist Alex Belli "Siamo anche amanti"/ "Con lui e Delia sessualità libera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA