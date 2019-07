ULTIMO, CONCERTO ROMA STADIO OLIMPICO/ Scaletta La Favola: “sarà una cosa bellissima”

Il concerto “Favola”di Ultimo arriva allo Stadio Olimpico di Roma

“La favola” di Ultimo approda allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore romano è pronto per il primo concerto allo stadio di Roma in programma giovedì 4 luglio 2019. Dopo aver conquistato a colpi di sold out i palazzetti italiani con il “Colpa delle favole tour”, Ultimo è pronto ad una nuova grandissima sfida: gli stadi! La prima l’ha vinta lo scorso 29 giugno quando si è esibito allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per il suo primo concerto negli stadi. Ora però è arrivato il momento di esibirsi nella sua città, Roma, e per l’occasione porterà le sue canzoni all’interno dello stadio Olimpico di Roma. Intervistato da Sorrisi e Tv Canzoni, il cantante ha detto: “non me lo so immaginare, è una cosa bellissima: il mio primo stadio, lì dove ho visto un miliardo di partite della Roma”. Il cantante ha anche confessato un rituale che fa ogni volta prima di salire sul palco: “Bacio la chiave che ho al collo” e ha parlato dei prossimi impegni live che lo vedranno nel 2020 suonare dal vivo negli stadi: “è una grande responsabilità, spero di essere all’altezza”.

Ultimo: “Studiare è importante e prescinde dalla musica”

In queste ore il cantautore romano ha voluto commentare il titolo di un articolo – intervista pubblicato da Il Giornale in cui si legge: “Ultimo, il riscatto: “Bocciato due volte a scuola, ora canto negli stadi”. Il titolo ha attirato l’attenzione del giovane cantante che ha voluto commentare prendendo in un certo senso le distanze. “Ho molta stima di chi ha scritto l’articolo” dice Niccolò sui social sottolineando: “penso che però questi titoli siano ingannevoli e poco vicini alle mie risposte date nell’intervista. Mi è stata fatta una domanda sulla scuola e ho risposto, poi una sugli stadi e ho risposto. Perché collegare le cose?”. Il cantautore romano, idolo di milioni di giovanissimi, prosegue facendo un’importante precisazione: “Studiare è importante e prescinde dalla musica, sport e quant’altro. Anzi, penso che per ribellarsi si debba conoscere, non ignorare… un abbraccio a tutti”. Anche Selvaggia Lucarelli non ha gradito il titolo commentando: “Non trovo che cantare dopo essere stati bocciati a scuola due volte sia un riscatto da qualcosa”

Scaletta canzoni del concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma

Ecco la scaletta delle canzoni che Ultimo presenterà durante il concerto – evento “La Favola” in programma giovedì 4 luglio 2019 allo Stadio Olimpico di Roma:

Colpa delle favole Aperitivo grezzo Quando fuori piove Cascare nei tuoi occhi Quella casa che avevamo in mente Amati sempre Poesia senza veli Il ballo delle incertezze Ti dedico il silenzio Piccola stella Ipocondria Canzone stupida Mille universi Fateme cantà Rondini al guinzaglio I tuoi particolari La stella più fragile dell’universo Farfalla bianca Giusy L’eleganza delle stelle Medley: Buon viaggio / L’unica forza che ho / Racconterò di te / Peter pan / Chiave / La storia di un uomo / Albachiara (Vasco Rossi cover) Pianeti Fermo Stasera Il tuo nome Sogni appesi La stazione dei ricordi

