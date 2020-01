Ultimo e Federica Lelli si sono lasciati?/ Indizi dalla festa di compleanno di lei

Ultimo è tornato nuovamente single? La storia d’amore tra Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, e Federica Lelli è nuovamente in crisi? I rumors si sono scatenati dopo la festa di compleanno di Federica. Quest’ultima ha compiuto 22 anni e ha festeggiato con gli amici in un noto locale di Roma. Nelle storie pubblicate dalla Lelli, Ultimo non appare mai e, a sua volta, il cantautore romano non solo non ha pubblicato nulla in occasione del compleanno di quella che, fino a prova contraria, sarebbe ancora la fidanzata, ma non ha lasciato neanche il proprio like sotto l’ultima foto in cui Federica Lelli appare raggiante durante la propria festa di compleanno. Come fa notare Very Inutil People, inoltre, i due non si seguirebbero più sui social. Inoltre, Ultimo, nelle ultime settimane, appare sempre in compagnia degli amici così come Federica. I due, dunque, saranno nuovamente in crisi?

ULTIMO E FEDERICA LELLI SI SONO LASCIATI? LE ULTIME FOTO INSIEME AD OTTOBRE

La prima crisi tra Ultimo e Federica Lelli risale allo scorso anno quando, in occasione del Festival di Sanremo, il cantautore aveva dichiarato: “Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”. I due, poi, erano tornati insieme e lo scorso ottobre sono anche volati alle Maldive dove si sono concessi qualche giorno di relax. Le ultime foto insieme di Niccolò Moriconi e della bellissima Federica risalgono allo scorso ottobre. Se quella pubblicata da Ultimo risale al 5 ottobre, quella di Federica (che vedete all’inizio dell’articolo) risale al 29 ottobre scorso. I due, dunque, avranno deciso di lasciarsi definitivamente o troveranno un modo per superare nuovamente la crisi?

