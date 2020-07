Ultimo, la foto con la mamma conquista il web/ Boom di like: da Emma a Ramazzotti

Ultimo conquista tutti con una foto in cui sorride accanto alla mamma. Dopo un lungo silenzio, Niccolò Moriconi è tornato su Instagram con il video della canzone “Giusy”, una delle più amate dai suoi fans. Dopo essere diventato un protagonista assoluto della musica italiana con il suo indiscutibile talento, tuttavia, è la foto con la mamma ad aver fatto impazzire il web. Nello scatto, Ultimo mostra i tatuaggi mentre sorride la mamma a cui è estremamente legato. La somigliana tra i due è innegabile e i followers hanno reagito regalando al proprio beniamino like e commenti. Da Emma Marrone a Mara Venier, da Eros Ramazzotti a Francesco Renga, da Ambra Angiolini a Francesco Totti, sono tantissimi i vip che hanno lasciato un like o un commento alla foto di Ultimo insieme alla madre.

ULTIMO E IL RAPPORTO CON LA MAMMA: “LE PIACCIONO TUTTE LE MIE CANZONI”

Tra Ultimo e la mamma c’è un legame profondo e molto speciale. A lei, infatti, è dedicata la canzone “La stazione dei ricordi” contenuta dell’album Colpa delle Favole. La mamma è la prima fan di Niccolò Moriconi che, in un’intervista rilasciata a Radio Italia, ha raccontato di farle ascoltare in anteprima le sue canzoni. “È una cosa che mi mette in imbarazzo, sono un po’ riservato. Però è capitato di fargliela ascoltare prima. Non vale il giudizio della mamma, non è oggettivo. Lei mi ha sempre detto che le mie canzoni le piacciono tutte, ma non è possibile”, ha raccontato il giovane cantautore che ha recentemente annunciato le nuove date del tour, posticipato al 2021 a causa dell’emergenza coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram mamy 💝 Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) in data: 7 Lug 2020 alle ore 10:19 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA