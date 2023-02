VIDEO UFFICIALE “ALBA” DI ULTIMO/ Il significato dietro le figure della clip

Ultimo: il video di “Alba”, perché ha inserito la figura dell’universo?

Il videoclip di “Alba”, brano portato da Ultimo (Niccolò Moriconi) al Festival di Sanremo 2023, è stato caricato su YouTube mercoledì 8 febbraio e in un solo giorno conta più di 800.000 visualizzazioni. Tra i cantanti favoriti dal pubblico del Festival di Sanremo, Ultimo ha cantato ancora una volta un testo “poetico”, dolce, romantico ma anche malinconico che ha scelto di adattare perfettamente al videoclip musicale, che a differenza di quelli di altri colleghi partecipanti al Festival è ricco di immagini molto diverse tra loro, di grande impatto e spesso “surreali”.

“Alba” parla d’amore verso noi stessi e i nostri limiti ed è una metafora della rinascita; a Fanpage Ultimo aveva dichiarato: “Tralasciando le strofe che secondo me sono la parte un po’ più terrena, ha nei ritornelli una riflessione che è un po’ più astratta, più eterea. Tant’è che è una canzone che non parla d’amore, se non in una frase in cui tratto l’amore quasi come una cosa universale”. Dalla descrizione del cantautore possiamo comprendere meglio perché all’interno del video sono presenti varie scene dell’universo, che ad un certo punto viene intravisto dagli occhi di un bambino.

Il significato dietro i personaggi presenti nel video di “Alba”

Oltre alla figura dell’Universo, all’interno del video musicale di “Alba”, Ultimo ha inserito molti soggetti e ognuno di questi ha un significato ben preciso. Partiamo dalla figura del cantautore che suona il pianoforte e si trova da solo come se stesse “riflettendo sulla vita” nel bosco di Foglino a Nettuno, scelta probabilmente strategica (dato che al momento della registrazione, ovvero prima del Festival di Sanremo, nessuno deve ascoltare la canzone) ma dovuta possibilmente anche ad una visione della natura come qualcosa di strettamente connesso alla vita umana.

Ultimo parla della vita e per questo motivo inserisce, oltre a se stesso, altre persone all’interno del videoclip che hanno un significato preciso: una signora anziana a letto avvolta da altre persone e da un’atmosfera triste, che probabilmente rappresenta “la morte” come metafora di un “godersi a pieno persone e momenti della nostra vita” e poi in contrasto una giovane coppia e una ragazza incinta, simbolo ovviamente della vita. Oltre a questi due importanti elementi sono presenti anche dei bambini che si tengono per mano e alla fine del video, proprio come all’inizio, l’autore, la foresta e il suo pianoforte. In dubbiamente un video che ha un forte impatto visivo oltre che musicale.