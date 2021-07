Umberto Brindani ricorda Giangavino Sulas/ “Grande collega, ma soprattutto un amico”

Giangavino Sulas, una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, è venuto a mancare lo scorso 25 giugno dopo aver combattuto contro una malattia. La sua scomparsa ha commosso il mondo del giornalismo italiano. Sono stati tanti i colleghi che gli hanno riservato un saluto speciale come il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi con cui Sulas aveva lavorato nell’ultimo periodo essendo ospite fisso della trasmissione di Quarto Grado. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, Giangavino Sulas aveva scritto anche per il settimanale Oggi che, nel numero in edicola dal 1° luglio, gli ha dedicato un saluto speciale. A ricordare Giangavino Sulas è anche il direttore Umberto Brindani che, attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram del settimanale Oggi, ha ricordato chi era il collega, ma soprattutto l’amico.

Il ricordo di Giangavino Sulas nelle parole di Umberto Brindani

Cronista sul campo, Giangavino Sulas si è occupato dei fatti della cronaca italiana più importanti degli ultimi anni. Attraverso indagini e ricerche si è occupato dell’omicidio di Meredith Kercher, ma anche di Yara Gambirasio ed è proprio facendo riferimento alla sua grande professionalista che il direttore di Oggi, Umberto Brindani, ha voluto ricordarlo. “Un grande cronista che si è occupato di cronaca nera consumando la suola delle scarpe cioè andando sul posto, cercando indizi, notizie e facendo lo scoop. Si è occupato dei casi più importanti di cronaca degli ultimi 10-12 anni”, spiega Umberto Brindani. “Mi piace ricordare che, per me, è stato non solo un collega, ma soprattutto un amico”, conclude.

