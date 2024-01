Umberto D’Aponte, chi è l’ex marito di Guendalina Tavassi/ Dopo due figli, una separazione dolorosa…

Chi è Umberto D’Aponte, l’ex marito di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è attualmente fidanzata con Federico Perna, ma in passato è stata sposata con l’uomo che le ha donato i due figli più piccoli. Dopo essere diventata mamma quando era giovanissima di Gaia, Guendalina Tavassi ha conosciuto Umberto D’Aponte su un treno Milano-Napoli. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha dato il via ad una storia d’amore coronata dal matrimonio celebrato nel 2013. Imprenditore nel settore alimentare, Umberto D’Aponte è l’uomo che Guendalina ha sposato e con cui ha deciso di formare una famiglia.

La coppia ha avuto la prima figlia Chloe mentre nel 2015 è stato il turno del piccolo Salvatore. Il matrimonio si è però concluso tra febbraio e marzo del 2021, quando Guendalina Tavassi ha annunciato in forma ufficiale la separazione attraverso una Stories su Instagram.

Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi: la fine del matrimonio

Guendalina Tavassi, dopo la fine del matrimonio con Umberto D’Aponte, ha svelato alcuni retroscena dolorosi del suo rapporto con il padre dei suoi figli più piccoli. In seguito alle accuse della Tavassi, Umberto D’Aponte ha trascorso del tempo in carcere per poi tornare alla sua vita.

Dopo la fine del matrimonio con la Tavassi, Umberto D’Aponte conduce una vita lontano dai social. Attualmente non si sa se abbia ritrovato l’amore. L’ex marito della Tavassi, inoltre, mantiene la riservatezza anche sui figli Clhoe e Salvatore che non appaiono più neanche nelle storie di mamma Guendalina.











