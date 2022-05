Umberto D’Aponte, ex Guendalina Tavassi fuori dal carcere/ Sorella di lui: “É a casa”

Umberto D’Aponte lascia il carcere

Umberto D’Aponte ha lasciato ufficialmente il carcere. Su Tik tok è spuntato un video in cui Umberto D’Aponte è in piedi su un treno con la mascherina. A conferma l’uscita dal carcere di D’Aponte è la sorella Mary che, come svela il portale Gossip e Tv, sul proprio profilo Instagram (profilo privato ndr) ha condiviso la propria felicità per il ritorno a casa del fratello. “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice” ha raccontato Mary con un grande sorriso.

Umberto D’Aponte, ex di Guendalina Tavassi da cui ha avuto due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016, è tornato a casa dopo aver trascorso del tempo in carcere in seguito ad una delicata situazione con Guendalina Tavassi che si era sfogata sui social.

Umberto D’Aponte fuori dal carcere: Guendalina Tavassi informata all’Isola dei Famosi 2022

Umberto D’Aponte è tornato a casa mentre Guendalina Tavassi è all’Isola dei Famosi 2022 dove si trova insieme al fratello Edoardo. Non si sa se Guendalina sia stata già informata dalla produzione dell’Isola, ma non è da escludere che la naufraga venga informata della situazione dalla stessa Ilary Blasi nel corso della puntata in onda oggi.

Questa sera, nel corso della 19esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Guendalina, insieme agli altri concorrenti, dovrà decidere se accettare o meno il prolungamento fino al 27 giugno. Prima di dare la risposta definitiva, la Blasi, in accordo con la produzione, potrebbe rivelare a Guendalina dell’uscita dal carcere di Umberto D’Aponte.

