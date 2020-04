Umberto Maria Anzolin marito Heather Parisi/ Video, la polemica sul Coronavirus

Quattordici anni di matrimonio felice per Umberto Maria Anzolin e Heather Parisi: l’imprenditore italiano, originario di Vicenza, è riuscito a conquistare la nota showgirl e ad allargare la famiglia. Ormai da anni i due hanno scelto di vivere a Hong Kong, ma entrambi continuano ad avere un grande legame con l’Italia. In questi giorni, la Parisi ha scelto tra l’altro di puntare il dito contro i nostri media nazionali per via di alcune notizie piuttosto confuse che riguardano la città in cui ha scelto di vivere e le misure contenitive imposte dal governo cinese. Nel video pubblicato su Instagram, la vediamo sorridente con il marito e i due figli, Elizabeth Jaden e Dylan Maria. I quattro si sono concessi un nuovo giro in città e hanno dimostrato, documentando tutto, come si possano tenere per mano, correre in mezzo agli altri. Pur evitando assembramenti. Nella clip, Umberto Maria in particolare si lancia in una breve interpretazione di Profumo di mare, il brano di Little Tony, mentre tiene per mano la moglie e la fa volteggiare. Clicca qui per guardare il video di Umberto Maria Anzolin e Heather Parisi. Il profilo Instagram della showgirl tra l’altro è l’unico modo per ottenere delle notizie sul suo conto: Umberto Maria ha scelto di non avere alcun contatto con i social e non ha un profilo privato. Compare spesso però in quello della moglie, così come il resto della loro allegra famigliola. “Per un po’ di giorni rimaniamo a casa”, ha scritto lo scorso 25 marzo la Parisi, “lo facciamo su base volontaria per la tranquillità nostra e degli altri. A Hong Kong i casi in totale dall’inizio dell’epidemia sono 410 con 4 morti. E nonostante il numero tutto sommato contenuto, le autorità sono decise a non mollare. E noi siamo con loro”.

Umberto Maria Anzolin marito Heather Parisi, il fallimento della conceria di famiglia

Il nome di Umberto Maria Anzolin ha iniziato a comparire sulle pagine di cronaca grazie al suo matrimonio con Heather Parisi. Anche se in passato i giornali si sono occupati anche del fallimento che ha colpito la conceria di famiglia: in seguito alla chiusura imposta all’azienda, diversi giornali online come Fanpage hanno fatto un’inchiesta sull’imprenditore vicentino e sono emerse alcune voci di corridoio. Fra cui la possibilità che Anzolin abbia lasciato dei debiti per un valore di diversi milioni di euro, finendo al centro delle indagini della magistratura italiana. Le critiche non sono mancate soprattutto quando la coppia, unita in matrimonio dal 2006, ha scelto sette anni fa di trasferirsi a Hong Kong, dove si trova ancora adesso. Oggi, sabato 4 aprile 2020, Verissimo – Le Storie trasmetterà una recente intervista di Heather Parisi in replica e registrata lo scorso ottobre. Un’occasione in cui però Umberto Maria non è intervenuto di persona, come è accaduto invece il mese successivo a Live Non è la d’Urso. In una puntata del programma dursiano infatti, la coppia ha affrontato le famose cinque sfere e si è scagliata contro Paolo Brosio in particolare. Il motivo del contendere è la nascita dei due gemelli, avvenuta quando la showgirl aveva 50 anni e tramite fecondazione assistita. “Io penso che quando due persone si amano è abbastanza naturale decidere di avere dei bambini insieme”, ha detto all’epoca Anzolin, “lei è stata eccezionale”.

