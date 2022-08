Umberto Smaila al GF Vip 7?/ “Solo se partecipassi insieme a mio figlio Roy”

Umberto Smaila pronto per il Grande Fratello Vip 7: “Suonerei il piano per tutti gli altri”

Umberto Smaila potrebbe essere il nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7. A confermare l’indiscrezione è proprio il re dei night club che, ai microfoni di Nuovo TV, svela come si comporterebbe se dovesse entrare nella Casa più spiata d’Italia. Sembra essere pronti a gettarsi in questa nuova avventura.

Pierpaolo Pretelli messo in guardia da Giulia Salemi/ Nessun triangolo con Soleil

Al settimanale, rivela: “Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l’occasione giusta per stare un po’ seduto, visto che sono reduce da due operazioni al femore“. Il cabarettista è consapevole che la partecipazione al reality sarebbe per lui una grossa opportunità, ma parteciperebbe a una sola condizione: “Partecipare al reality insieme a mio figlio Roy. Infatti, abbiamo fatto il primo colloquio insieme. Si è appena laureato in economia aziendale e voglio dargli un’occasione di visibilità, prima che si affacci al mondo del lavoro”.

Vittorio Sgarbi attacca la figlia per il 'no' al GF Vip/ "Vuoi una vita normale? Vai a fare l'impiegata"

Umberto Smaila sul GF Vip: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno, la cosa mi inquieta”

Umberto Smaila, al settimanale Nuovo TV, svela qual è la sua più grande paura nel partecipare al GF Vip 7: “Mi hanno detto che c’è un solo bagno e la cosa mi inquieta molto. E poi quest’anno si parla di far durare il reality da settembre a maggio: un periodo davvero lunghissimo, che non credo riuscirei a reggere fisicamente”.

Il musicista racconta anche cosa pensa di Orietta Berti, che sarà la nuova opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Vedo che non riesce a stare a casa un giorno…. Diamole una settimana di vacanza poverina! Scherzi a parte, ci conosciamo da una vita e abbiano anche lavorato insieme per anni a Buona Domenica. Penso che tra noi non ci sarebbe nessun problema. ” Su Sonia Burganelli aggiunge: “Sono felice che le sia stata data l’occasione di ripete l’esperienza“.

Adriana Volpe "Sonia Buganelli? C'è chi va avanti perchè ha alle spalle potenti santi protettori"/ Lo sfogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA