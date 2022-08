Un altro domani/ Anticipazioni 1 agosto 2022: Tirso contro Julia, c’entra la gelosia?

Un altro domani, anticipazioni puntata 1 agosto 2022: Tirso è geloso di Julia?

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 1 agosto, rivelano che Patricia e Carmen si porgono delle scuse reciproche: la donna le chiede poi di tornare a casa, mentre la giovane risposte che preferisce restare ancora qualche giorno dai Velez de Guevara per riflettere. Mabale ascolta involontariamente Carmen e Kiros mentre si danno un appuntamento in piazza e poi cerca di convincere il ragazzo a disdire tutto.

Julia chiede a Tirso di aiutarla a preparare il concorso, ma lui sembra rifiutarsi, sembra sul punto di sabotarla, e addirittura si mette a organizzare le scommesse pro e contro la riuscita della giovane. Forse è geloso del riavvicinamento di Julia con Sergio? Intanto, Elena chiede a Cloe di riparlare con Maria e di convincerla a restare e di non andare a stare a Siviglia.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Maria lascia il paese

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Triso ha ufficialmente deciso che non si occuperà di nessuno dei lavori per abbellire il paese. Gli abitanti, molto delusi dalla notizia, si radunano per capire cosa fare in vista della prossima visita del tecnico che dovrà decidere se rinnovare, o meno, il titolo al paese come “borgo più bello della Spagna”. Maria decide di lasciare il paesino Robledillo de la Sierra, per fuggire agli insulti omofobi che sta ricevendo: il suo scopo è arrivare in Siviglia dal padre, dove potrà vivere più serenamente la sua identità sessuale.

Patricia suggella definitivamente l’accordo con Ventura a discapito della povera Carmen: l’uomo il debito di Francisco, a patto che la ragazza si sposi con Victor. Nell’accordo però è prevista anche la clausola per cui Victor dovrà lavorare nella loro fabbrica. Carmen non sa nulla al riguardo e si sta ancora riprendendo dalla morte dell’amata tata Agustina. Al momento la ragazza è felice in compagnia di Kirso.











