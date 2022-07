Un altro domani/ Anticipazioni 29 luglio: Patricia si accorda con Ventura

Un altro domani, ecco cosa è successo nell’ultima puntata del 28 luglio: il risvolto positivo del video in slip di Julia…

Cosa è successo nelle precedenti puntate di Un altro domani? Nel presente il video di Julia in slip diventa ufficialmente virale. È così che passa di bocca in bocca e per Julia la situazione si fa decisamente imbarazzante. Sua madre in più, da quando lo ha scoperto, è molto arrabbiata e delusa. Contemporaneamente però, dalla tragica situazione, ne esce anche un risvolto positivo: oltre alla giovane semi nuda nel video si vedono anche i mobili che iniziano a ricevere molti apprezzamenti. È così che il negozio inizia a essere sommerso di ordini da parte dei nuovi clienti.

Nel passato invece Patricia continua a parlare con Ventura proponendogli sempre nuovi piani, per poter estinguere il debito. A tal proposito elabora una proposta che, se approvata, travolgerebbe in pieno la vita di Carmen… Un matrimonio combinato, per saldare il debito, tra lei e Victor. Nel frattempo Carmen fa i conti con una nuova delusione: suo padre non è onesto sul lavoro e ha il vizio del gioco d’azzardo, per fortuna a consolarla c’è Kirso.

Un altro domani, anticipazione puntata del 29 luglio: Maria lascia il paese, l’accordo con Ventura è ufficiale!

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 29 luglio rivelano che, al presente, l’albergatore Triso ha ufficialmente deciso che non si occuperà di nessuno dei lavori per abbellire il paese. Gli abitanti, molto delusi dalla notizia, si radunano per capire e discutere della prossima visita del tecnico che dovrà decidere se rinnovare, o meno, il titolo al paese come “borgo più bello della Spagna”. Contemporaneamente invece Maria prende la difficile decisione di lasciare il paesino Robledillo de la Sierra, per fuggire dai continui insulti omofobi che riceve, l’obbiettivo è raggiungere il padre a Siviglia, una realtà culturalmente più aperta.

In Guinea invece, nel passato, Patricia suggella definitivamente l’accordo con Ventura a discapito della povera Carmen: Ventura estinguerà il debito a patto che Carmen si sposi con Victor. Nell’accordo però è prevista anche la clausola per cui Victor dovrà lavorare nella loro fabbrica. La povera Carmen nel frattempo, ignara della situazione, in compagnia di Kirso, si sta ancora riprendendo dalla morte dell’amata tata Agustina.











