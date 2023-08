Un altro domani/ Anticipazioni 1° agosto 2023: Carmen aveva ucciso Victor? Julia deve…

Un altro domani, anticipazioni puntata 1° agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 1° agosto, ci dicono che Mario ha rivelato a Julia che sua nonna, Carmen, aveva ucciso Víctor Vélez de Guevara. La giovane imprenditrice è sconvolta: non può credere che la donna, con cui aveva creato un legame così stretto tramite i suoi diari, sia stata in grado di commettere un atto così ignobile. Per questo ha bisogno di conoscere la verità su quanto realmente accaduto. Come ha potuto lasciarsi coinvolgere da un’assassina? Elena, invece, non vede Manu di buon occhio e crede sia una cattiva influenza per il figlio. Dani, al contrario, si lascia sempre più trasportare dalla ragazza perché ne è innamorato. Ad aumentare i suoi sospetti nei confronti di Manu, c’è una conversazione molto particolare e sospetta che Elena origlia. Qual è la sua vera intenzione?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 1° agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la madre di Carmen ha deciso di conoscere a fondo la vita che conduce nel quartiere la figlia. Naturalmente, ad ogni scoperta che fa, il suo livello di allarme aumenta sempre di più. È più che evidente che Rio Muni non è un posto adatto a “una brava ragazza” come Carmen. Quest’ultima, intanto, continua la sua storia segreta con Kiros, ma non è a conoscenza dei progetti che ha sua madre per lei, e che non includono il ragazzo. Dolores poi resta sempre più sconvolta nello scoprire che sua figlia lavora in una fabbrica a contatto con tanti uomini. Patricia vorrebbe aprirsi con Dolores mentre Linda vorrebbe fare il primo passo con Faustino per conoscerlo meglio. E sarà proprio suo cugino a farsi avanti, mettendola al corrente di un enorme segreto che riguarda suo padre.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il nuovo lavoro di Kiros in fabbrica permette a lui e Carmen di riavvicinarsi e scoprire che quei sentimenti non si erano mai spenti. Francisco perdona Patricia dopo il suo malore e le permette di restare a casa, almeno finché non si rimetterà. A complicare le cose è l’arrivo di Dolores, la madre di Carmen. Nel presente, Tirso è in terapia da Leo, che nel frattempo ha riallacciato i rapporti con Julia, mentre Diana è contraria a questa storia perché crede che sua figlia nutra dei forti sentimenti per l’albergatore, e non ha tutti i torti. Mario inizia a raccontare a Julia alcuni oscuri dettagli sul passato di sua nonna Carmen. Tirso ed Elena, intanto, si sono avvicinati. Dani si è innamorato di Manu, ma sua madre non approva la relazione perché non si fida della ragazza.

