Un altro domani/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Julia, nuove verità su Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 31 luglio, ci dicono che Julia cerca risposte su sua nonna Carmen, e convince Mario a rivelarle qualche dettaglio in più. L’imprenditrice ha scoperto che dietro il romanzo ispirato alla sua vita c’è proprio lui. A quel punto l’uomo si siede a tavola e, con calma, le racconta di come Carmen stessa gli chiese di scrivere un libro su di lei, però a una condizione: avrebbe dovuto usare uno pseudonimo, e non usare il suo nome. Julia ha molte domande e curiosità su sua nonna, e Mario è ben felice di risponderle. Intanto Dani confessa a Tirso di essersi innamorato da Manu, mentre l’albergatore si avvicina ad Elena. I due, complice la convivenza, stanno sviluppando dei sentimenti reciproci che potrebbero nuocere a Julia. Tirso è consapevole che ciò potrebbe ferire l’amica e non sa come comportarsi.

Sei sorelle/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Elisa trova un'alleata in Donna Dolores

Un altro domani, anticipazioni di oggi 31 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che l’arrivo della madre di Carmen ha provocato un enorme impatto tra gli abitanti del quartiere ma, soprattutto, su Francisco e Patricia. Tra loro si è riaperta una vecchia ferita che l’imprenditore si era lasciato alle spalle, ma che ora rischia di risalire di nuovo in superficie e di logorare il loro rapporto. Questa visita sorprendente è riuscita anche a prendere alla sprovvista sua figlia. Inoltre, il più grande segreto di Carmen potrebbe venire alla luce in qualsiasi momento. La ragazza ha infatti passato la notte con Kiros, e rischia di essere scoperta per ciò. Specialmente perché dopo il loro incontro, lei è sparita e il giovane pensa che voglia fuggire…

Terra amara/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Hunkar e Demir, un confronto sincero

Linda, nel frattempo, è sempre più preoccupata poiché non ha più avuto notizie di suo cugino da quando è stato rilasciato di prigione. I due riescono a incontrarsi, ma l’uomo le confessa di non essersi mai sentito apprezzato e dichiara che abbandonerà Rio Muni.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il nuovo lavoro di Kiros in fabbrica permette a lui e Carmen di riavvicinarsi e scoprire che quei sentimenti non si erano mai spenti. Francisco perdona Patricia dopo il suo malore e le permette di restare a casa, almeno finché non si rimetterà. Victor si chiude nel suo dolore. Angel crede che Patricia abbia ucciso Inés e anche Carmen ne è convinta. Nel presente, Tirso è in terapia da Leo, che nel frattempo ha riallacciato i rapporti con Julia, mentre Diana è contraria a questa storia perché crede che sua figlia nutra dei forti sentimenti per l’albergatore, e non ha tutti i torti. Tirso ed Elena, intanto, si sono avvicinati.

Beautiful/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Finn mostra primi segnali di vita!

© RIPRODUZIONE RISERVATA