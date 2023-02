Un altro domani/ Anticipazioni 1° febbraio: Patricia mette Carmen alle strette!

Un altro domani, anticipazioni puntata 1° febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 1° febbraio, ci dicono che Chloe vuole rompere con Erik, e lo ha detto anche a Dani. Il problema è che il nipote di Tirso è entusiasta di far visita al padre in carcere, quindi la giovane vuole rimandare questo momento. Solo due persone gioiscono alla possibilità che Chloe possa tornare ben presto di nuovo single: Ribero che María. La notizia incoraggia entrambi, che ora sono più che disposti a conquistare il suo cuore. La domanda è: chi dei due ci riuscirà?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 1° febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen vive sotto la pressione di Patricia, che insiste perché trovi un altro marito ora che ha interrotto la sua relazione con Víctor. Ma il problema più grande della figlia di Don Francisco le è ancora sconosciuto. Kiros, infatti, continua a ricevere un gran numero di missive davvero minacciose. Pertanto, spinto dalla pressione, finirà coinvolto in una dura rissa che potrebbe mettere in pericolo il suo posto di lavoro.

Ángel, invece, è sempre più devoto agli affari di Ventura poiché promette di gestire la sua tabaccheria se riuscirà a portare a termine il prossimo incontro che hanno in sospeso. Questo fa sì che il giovane, da un momento all’altro, si dimentichi dei suoi studi diplomatici e questo preoccupa molto Inés; il coinvolgimento del suo giovane amante negli affari del marito potrebbe rivelarsi piuttosto tossico per la loro relazione.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, per schiarirsi le idee sulla sua storia con Sergio, Mario regala a Julia qualcosa di speciale che la aiuterà a far chiarezza. Così, come per magia, la giovane Infante si ritroverà a vivere in Guinea, all’epoca coloniale di sua nonna Carmen. Quest’ultima, intanto, cerca di capire il motivo per cui Kiros è così restio nel fuggire con lei, non sapendo che il giovane sta ricevendo continue minacce anonime che gli intimano di smettere di frequentarla. Successivamente, Carmen ha un duro scontro con suo padre per aver rotto il suo impegno matrimoniale con Victor. Nel presente, Chloe è intenzionata a rompere con Erik, ma quando lui le chiede di accompagnarlo a visitare suo padre in carcere, la ragazza continua a rimandare per non rovinare il suo umore.

