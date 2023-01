Un altro domani/ Anticipazioni 31 gennaio: Julia, il regalo speciale di Mario per lei

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 31 gennaio, ci dicono che Sergio sta cercando un modo per farsi perdonare da Julia dopo che lei lo ha sorpreso leggere il prezioso diario di Carmen, un libro che la giovane imprenditrice custodisce gelosamente. Pertanto, Sergio chiede aiuto a Elena per organizzare una spettacolare festa di compleanno per la sua fidanzata, nonostante quest’ultima gli abbia espressamente detto di non volere nessuna sorpresa. Elena si rifiuta di aiutare Sergio ed è onesta con lui, facendogli sapere che, in questo modo, non porrà fine a quei problemi che ha con Julia.

Durante una chiacchierata con Mario, Julia riceve un misterioso regalo che potrebbe aiutarla a risolvere la sua situazione. Così Julia si ritrova a viaggiare nel passato, ritrovandosi nella colonia spagnola in Guinea dove non solo incontrerà Linda, ma anche sua nonna Carmen. Nel frattempo, Cloe è sempre più decisa a voler lasciare Erik, ma continua a rimandare per non rovinare il suo umore, proprio ora che sta per incontrare finalmente suo padre.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 31 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che nel passato, le tensioni tra Ventura e Francisco crescono. Nel frattempo, Kiros evita di vedere Carmen dopo le continue minacce che sta ricevendo. Il giovane teme che possa succedere qualcosa alla figlia di Don Francisco. Carmen, inoltre, non sa nulla del contenuto dei bigliettini che Kiros sta ricevendo; in quelle missive, il falegname viene minacciata a lasciar stare Carmen, se davvero tiene alla sua vita e a quella della sua ragazza. Kiros non ha potuto far altro che obbedire e allontanare la giovane quanto più possibile…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio cerca di rimediare al suo errore con Julia, mentre quest’ultima è sempre più convinta a chiudere la loro relazione. Ne parla prima con Diana, poi con Mario, con il quale si ritrova a ricordare Carmen, la nonna di Julia. Intanto nel passato a Rio Muni, la fine della relazione tra Carmen e Victor, i quali hanno così rotto l’impegno matrimoniale, non è stata accolta positivamente da Francisco. Infatti padre e figlia discutono per via di come sono finite le cose con Victor, mentre la perfida Patricia continua a incalzare Carmen affinché trovi un altro marito. Kiros, invece, continua a ricevere minacce anonime che gli ordinano di rompere con Carmen. Lui, però, non ne parla con nessuno.











