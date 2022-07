Un altro domani/ Anticipazioni 1 luglio: Carmen si incolpa per malore del padre

Un altro domani, anticipazioni puntata 1° luglio: Carmen ha i sensi di colpa

Le anticipazioni di Un altro domani del 1° luglio 2022 rivelano che Fernando non concede più il prestito a Julia su ordine di Diana. Alla fine accetterà il denaro dalla madre e da Sergio. Iniziano, però, i primi problemi perché nel locale i macchinari non funzionano, e servono molti altri soldi per ripararli.

Carmen attende il responso medico dopo il malore che ha colpito il pun altro domaniadre e ha i sensi di colpa perché si sente responsabile. Victor vorrebbe dalla giovane qualcosa di più di un rapporto di amicizia, ma Carmen non ha queste intenzioni. Inoltre, Kiros continua a non voler parlare con lei. Angel prega Augustina di mantenere il segreto sulla relazione clandestina che ha con Ines, ma Patricia intuisce qualcosa e lo rivela a Ventura. Cloe capisce che Maria si è presa una cotta per lei e l’allontana definitivamente.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Francisco ha un malore!

Nelle puntate precedenti di Un altro domani, Carmen salva Victor dalla puntura di uno sciame di vespe nella giungla. Intanto la sua situazione nella colonia non è delle migliori: né i bianchi né gli indigeni vogliono avere a che fare con lei. Kiros l’ha allontanata perché la ritiene responsabile della morte di Dayo insieme al padre. Carmen affronta quindi Francisco, il quale è già agitato per il prestito che deve restituire a Ventura, ma durante la discussione l’uomo ha un malore e cade a terra. Intanto, Patricia potrebbe aver intuito che un giovane fornitore possa essere l’amante della moglie di Ventura.

Julia riceve porte in faccia da chiunque e nessuno sembra volerle offrire il prestito di cui ha bisogno. L’unico ad essere più flessibile sembra Fernando, ma Diana ci mette lo zampino e cerca di fargli cambiare idea. La donna sta facendo di tutto per ostacolare il progetto della figlia.











