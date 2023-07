Un altro domani/ Anticipazioni 10 luglio 2023: Francisco apre finalmente gli occhi su Patricia

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 10 luglio, ci dicono Francisco finalmente apre gli occhi su Patricia. Grazie a Carmen, l’uomo capisce con che tipo di persona ha avuto a che fare finora. Bugiarda e manipolatrice. Francisco prende quindi la decisione di cacciare la sua compagna di casa. Il giorno dopo, Patricia incontra Angel e gli rivela di averlo visto baciare Inés. Invece di nascondersi e trovare una scusa, il ragazzo alla fine confessa di avere una relazione con la moglie di Ventura, e che le cose vanno avanti da anni ormai.

Carmen e Victor si sono ormai riavvicinati e hanno tutta l’intenzione di riprendere i preparativi delle loro nozze. I due, davanti anche a un Kiros sconvolto e scioccato, organizzano il matrimonio, nonostante Francisco e Ventura abbiano espresso più volte la loro disapprovazione. Nel frattempo, Angel incontra Inés nella capanna e le racconta che era stata Patricia a vederli insieme. La cosa spaventa notevolmente la libraria, che teme ripercussioni da parte di Ventura.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 10 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che ai giorni nostri, il paese di Robledillo è sconvolto. Tirso è stato coinvolto in un incidente e tutti sono molto scossi. L’albergatore è molto conosciuto e amato. Elena si reca in ospedale per accertarsi delle sue condizioni, e il ragazzo per fortuna riesce a parlare. I due scambiano qualche parola. Julia non ha il coraggio di vederlo, quindi chiede subito informazioni all’amica sul suo stato di salute. Intanto, le acque tornano ad agitarsi per Dani e Chloe, che hanno un’aspra discussione. Ribero chiede spiegazioni al ragazzo in merito al suo comportamento aggressivo.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Dani e Chloe finalmente fanno pace, ma lui non le ancora rivelato di essere quel Dani di cui lei si era innamorata. Julia e Tirso, invece, si riavvicinano e tra loro accade anche qualcosa, ma subito dopo l’albergatore torna tra le braccia di Olga. Ciò rende l’imprenditrice molto confusa. Diana si convince a incontrare Antonio, il suo “amico” virtuale.

Carmen fa di tutto affinché suo padre non rinuncia a candidarsi alla presidenza del Circolo Imprenditori, ma Patricia trama nell’ombra; la donna, minacciata da Ventura, teme ripercussioni per lei e la sua famiglia. Carmen ha paura che Victor sia in qualche modo coinvolto. Del resto è pur sempre il figlio di Ventura. A causa di una notte brava, Linda rischia di perdere la gestione del Rio Club.

