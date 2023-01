Un altro domani/ Anticipazioni 11 gennaio: Alicia minaccia Inés, stavolta ha le prove

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 11 gennaio, ci dicono che Alicia sa tutto e non esita a rivolgere una terribile minaccia a Inés: se lei dovesse licenziarla, non esiterà un secondo a svelare a tutta la colonia della sua relazione segreta con Angel. Oltretutto Alicia le rivela che ha anche delle prove al riguardo! Il tutto verrà pronunciata con un grosso sorriso sulle labbra, qualcosa che renderà Inés molto preoccupata dato che si renderà conto di come la sua giovane aiutante sia del tutto fuori controllo… A quel punto la donna viene messa con le spalle al muro.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda l’11 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Victor tenta di ottenere informazioni vitali da Francisco sull’identità degli uomini che giocavano a carte con lui; l’uomo, però, gli risponde di non conoscerli. La pettegola Linda dice intanto parla fin troppo e rivela accidentalmente a Carmen che, secondo alcuni pettegolezzi del vicinato, Victor è stato visto mentre giocava a carte al club. La ragazza comincia quindi a pensare che il suo fidanzato stia giocando d’azzardo, motivo per cui è parecchio distante nell’ultimo periodo. Ma la verità è davvero questa oppure Linda ha frainteso la situazione? Occhio ai prossimi colpi di scena, poiché si scoprirà che fa tutto parte di un grosso equivoco…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Inés deve rimboccarsi le maniche poiché la libreria è in disordine, e addirittura ci sono molti libri con le pagine strappate. La sua reazione non tarda ad arrivare e infatti si arrabbia di nuovo con Alicia, minacciando di licenziarla e lasciandole intendere di aver capito il suo gioco; è stata lei ad avvelenarla, e presto o tardi riuscirà a neutralizzarla. Alicia, però, sotto quell’aspetto ingenuo è molto astuta, e sfodera un’arma letale di ricatto per contrattaccare che lascia la sua rivale in amore senza parole: infatti la minaccia di rivelare a tutta la colonia della sua relazione extraconiugale con Angel.

Julia deve scegliere da che parte stare quando Diana le annuncia che lei e Oscar stanno per divorziare poiché quest’ultimo ha una relazione con Lian, la sua socia in affari, da ormai diversi mesi. Intanto Olga si è ambientata molto bene nella bottega di Julia, facendo anche ingelosire quest’ultima per via della troppa vicinanza con Sergio.











