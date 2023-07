Un altro domani/ Anticipazioni 11 luglio 2023: Chloe di nuovo delusa da Dani

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 11 luglio, ci dicono che Erik ha ricevuto un’importante offerta di lavoro per Tenerife, e Mario è molto giù. L’uomo si era ormai affezionato al ragazzo che lo ha aiutato molto nell’ultimo periodo, quindi ne soffre in silenzio. Intanto, Tirso riceve dall’avvocato i documenti relativi agli atti processuali del fratello e chiede a Elena di aiutarlo a leggerli. Julia è stressata e dopo giorni di estrema riflessione, decide che sarà Olga a fare il discorso in occasione della presentazione della Ele Accessori. Tirso scopre qualcosa di importante sul passato del fratello che lo sconvolge del tutto, quindi trova in Elena un’ottima amica con cui sfogarsi. L’albergatore sa però di doverne parlare assolutamente con Olga.

La cosa è però alquanto difficile poiché la donna sta collaborando con Julia per il discorso da tenere nel giorno della presentazione dei gioielli. Chloe ha scoperto il profilo falso di Dani, quindi ha capito che l’amico altri non era che il misterioso ragazzo con cui lei chattava e di cui si era innamorata. Il ragazzo teme che stavolta sia finita, e che la loro amicizia sia impossibile da ricucire…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 11 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Kiros ha la grande occasione per fare il passo decisivo e sostenere finalmente l’esame, ma alla fine ha un ripensamento. Il ragazzo sparisce dalla circolazione e non si presenta neanche a lavoro perché teme di essere giudicato dai suoi colleghi operai, dopo che avevano speso tempo ed energie a racimolare il denaro utile per comprare il biglietto affinché Kiros potesse arrivare a Santa Isabel per l’esame finale.

Patricia finisce per rimanere esclusa nel reportage della rivista di società. La pubblicazione è un passo avanti nella campagna di Francisco, ma Ventura la considera una dichiarazione di guerra e prevede di agire di conseguenza. Ángel e Inés continuano le loro indagini sull’omicidio di Alicia e fanno una scoperta agghiacciante: Ventura è uno dei maggiori sospettati. La donna cerca di ricostruire le ultime mosse del marito nella notte dell’omicidio e si ricorda di averlo visto corrompere un tenente della Guardia Coloniale.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Dani e Chloe finalmente fanno pace, ma lui non le ancora rivelato di essere quel Dani di cui lei si era innamorata. Julia e Tirso, invece, si riavvicinano e tra loro accade anche qualcosa, ma subito dopo l’albergatore torna tra le braccia di Olga. Ciò rende l’imprenditrice molto confusa. Diana si convince a incontrare Antonio, il suo “amico” virtuale e scopre si tratta di Mario! Quest’ultimo intanto è sconvolto quando apprende che Erik ha intenzione di accettare una proposta di lavoro a Tenerife.

Carmen e Victor si sono ormai riavvicinati e hanno tutta l’intenzione di riprendere i preparativi delle loro nozze. I due, davanti anche a un Kiros sconvolto e scioccato, organizzano il matrimonio. Francisco e Ventura non approvano la loro unione. Tra le due famiglie tirano venti di guerra. Angel e Inés proseguono le loro indagini sulla morte di Alicia.











