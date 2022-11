Un altro domani/ Anticipazioni 11 novembre: Inés è malata? Angel preoccupato

Un altro domani, anticipazioni puntata 11 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 11 novembre, ci dicono che da diversi giorni, Inés non sembra essere in gran forma. La donna sta cercando in tutti i modi di convincere Ángel che Alicia ha scoperto di loro due. Per lo stesso motivo, devono rompere quel contratto che hanno con lei. Il giovane, come previsto, non è affatto d’accordo. Inoltre, dopo averle detto di aver decido di continuare a lavorare con Ventura, il ragazzo crede fermamente che Inés dovrebbe essere molto più attenta alla sua salute. La donna, infatti, ha cominciato a soffrire di strani capogiri, e anche lui se n’è accorto…

Carmen si sente davvero in colpa per quello che è successo a Kiros, che ha preso le sue difese durante una delle sue notti brave a Rio Muni. Come conseguenza, il giovane falegname è stato arrestato e trattenuto per un breve tempo. Pertanto, Carmen cerca di convincere Victor a farlo riassumere come sua guardia del corpo. Un’impresa non facile per la ragazza.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda l’11 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia ha deciso di risolvere la sua situazione finanziaria diminuendo lo stipendio dei suoi dipendenti. In questo modo spera di riuscire a far fronte alle spese per la multa della previdenza sociale, che sta pesa moltissimo sulle sue finanze. A sorpresa, Elena si è opposta a questa sua decisione, ma la giovane non immagina nemmeno che l’amica ha scelto questa opzione per evitarle il licenziamento. Infatti, Sergio aveva proposto alla figlia di Diana di fare a meno del contributo di Elena, ma ovviamente Julia non poteva tradire in questo modo una sua amica, nonché sua fidata dipendente.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, María è preoccupata per Chloe. La sua amica ha capito qualcosa: la giovane prova ancora dei sentimenti per Dani, quindi María si è prefissata l’obiettivo di convincere Chloe a dimenticarlo, una volta per tutte. Julia non ha intenzione di lasciare che qualcuno o qualcosa rovini i suoi bei momenti con Sergio. Quest’ultimo, nonostante diversi subbi, ha preso la decisione di andare a vivere con lei.

Kiros, a Río Muni, continua a pagare le conseguenze per aver cercato di aiutare Carmen in un momento critico durante una delle sue notti brave (e la ragazza è ancora in ansia per quelle foto compromettenti e l’estorsore che continua a tormentarla). Nonostante il giovane venga rilasciato, quello che è certo è che Víctor non si fida di lui, quindi non esita a infliggergli una dura sanzione. Proprio quando si era convinto a dare le dimissioni, Ángel finisce invece per continuare a lavorare con Ventura.

