Un altro domani/ Anticipazioni 8 novembre: Kiros, in arrivo gravi conseguenze

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 8 novembre, ci dicono che María ha scoperto, con orrore, che Río è apparso in Robledillo chiedendo in giro di Dani, e ora è terrorizzata al pensiero che qualcuno riesca a scoprire la verità. Intanto, Julia non ha intenzione di lasciare che qualcuno o qualcosa rovini i suoi bei momenti con Sergio. Quest’ultimo, nonostante diversi subbi, ha preso la decisione di andare a vivere con lei. Tra i due le cose sembrano andare per il verso giusto, fino a quando Julia comincia a sentire troppa pressione. Dalla presenza di Diana in casa, ai continui sit-in che è costretta a fare ad Elena, alla multa della previdenza sociale. Tutti questi elementi rischiano di minare alla sua felicità con Sergio, il suo attuale compagno.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda l’8 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Kiros, a Río Muni, continua a pagare le conseguenze per aver cercato di aiutare Carmen in un momento critico durante una delle sue notti brave (e la ragazza è ancora in ansia per quelle foto compromettenti e l’estorsore che continua a tormentarla). Nonostante il giovane venga rilasciato, quello che è certo è che Víctor non si fida di lui, quindi non esita a infliggergli una dura sanzione. Carmen si sente in colpa, quindi cerca di mediare. Ovviamente, finisce per ottenere un risultato abbastanza diverso da quello che voleva.

Intanto, Ángel, proprio quando si era convinto a dare le dimissioni, finisce invece per continuare a lavorare con Ventura. Ora, il problema sarà confessarlo a Inés, la quale al momento ha altri pensieri. Come Alicia, che teme stia ostacolando la sua relazione con il bel giovane.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen è sopraffatta dall’angoscia. Inaspettatamente, la ragazza ha ricevuto un gran numero di fotografie che le sono state scattate mentre ballava con Roberto, un uomo sconosciuto in città. L’idea che simili scatti possano diffondersi a Rio Muni la tormenta, soprattutto pensando che possano arrivare nelle mani di Víctor o di Don Francisco. Allora sì che potrebbe trovarsi nei guai. Mano a mano, Carmen si rende conto delle gravi conseguenze che possono avere le sue serate fuori. Comincia a diventare ansiosa, al punto che cercherà di impedire che quelle fotografie venga diffuse. Tuttavia non ha idea che l’estorsore non si fa scrupoli e che è disposto a tutto pur di andare oltre.

Tirso è sempre più intenzionato a trasferire l’albergo, cosa che ha sconvolto Julia, la quale non si aspettava una decisione simile. La figlia di Diana cerca di capire la sua situazione personale ed economica, quindi chiede informazioni a Elena. Julia è evidentemente molto preoccupata per l’amico, nonostante i loro alti e bassi nel passato, quindi non può fare a meno di pensare a lui. Ci sarà un riavvicinamento? Intanto, Erik, non appena scopre le intenzioni dello zio, gli fa capire che potrebbe non trovarsi di fronte alle migliori decisioni.











