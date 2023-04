Un altro domani/ Anticipazioni 12 aprile: Alicia, svolta nelle indagini!

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 12 aprile, ci dicono che Mario è su tutte le furie da quando Erik gli ha distrutto il prezioso giradischi. Adesso l’uomo è risentito e non ha intenzione di lasciargliela passare liscia: infatti pensa di procedere per vie legali, denunciando il nipote di Tirso per atti vandalici, dato che già in passato aveva dimostrato di avere un carattere irruento. Tirso è in uno stato d’allarme e non può certamente permettere che Erik passi ulteriori guai, proprio ora che stava iniziando ad ambientarsi. Così lui e Olga collaborano insieme per trovare un modo affinché Mario non denunci il ragazzo. E credono di essersi riusciti. C’è però un accordo da rispettare, e i due dovranno fare in modo che Erik ne accetti tutti i termini. O questo, oppure si metterà davvero male per lui!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 12 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che in Guinea, è tutto pronto per la fuga di Victor, quindi Carmen e Ines si recano nella capanna per salutarlo un’ultima volta. Tuttavia durante l’incontro, il figlio di Ventura scopre alcuni segni sui polsi di sua madre e capisce che forse non dovrebbe andarsene, non senza aver prima avuto un confronto con suo padre… Intanto, le indagini sulla morte di Alicia prendono una svolta inaspettata quando la guardia coloniale si presenta da Angel con l’identikit di un sospettato: la ragazza è una delle vittime di un serial killer? Il dubbio attanaglia il giovane, che comincia a sospettare che ci sia davvero qualcuno a Rio Muni che abbia preso di mira le ragazze come Alicia…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia scopre che collaborare con Sergio è un vero inferno; il suo ex le sta rendendo la vita difficile facendo leva sul fatto che i due sono ancora legalmente sposati e ciò significa che gli spetta metà delle quote dell’azienda. Per la giovane imprenditrice è un duro colpo da incassare e cerca di trovare un rimedio per vie legali, ma la situazione è più complicata del previsto: il suo ex fidanzato infatti non molla la presa e pretende di essere il proprietario dell’attività.

A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor, anche se Kiros inizialmente si rifiuta di aiutarla nell’impresa. Quando è tutto pronto per il fatidico giorno, c’è qualcosa che non torna… La guardia coloniale continua le indagini sull’omicidio di Alicia, e Inés ed Angel si accusano a vicenda della morte della ragazza.

