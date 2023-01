Un altro domani/ Anticipazioni 12 gennaio: Julia e Sergio, nuove discussioni

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 12 gennaio, ci dicono che nel passato, a Rio Muni, Kiros ha finalmente scoperto qualcosa di molto concreto. In cosa consiste esattamente? Pare che qualcuno lo abbia visto in intimità con Carmen, e ora la situazione si fa molto pericoloso per i due amanti clandestini. Nel presente, il divorzio di Óscar e Diana inizia ad avere conseguenze negative sull’umore di Julia. Quando Olga propone nuove idee per accelerare la produzione, la giovane Infante non è d’accordo. Tirso, invece, si avvicina ad Olga anche se non riesce a consolarla. Sergio finisce per vedere la situazione in modo completamente diverso, così lui e Julia finiscono per avere un’accesa discussione.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 12 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Chloe, dopo tutto quello che è successo di recente, ha voluto scrivere di nuovo a Dani, quindi ovviamente Maria non sa bene cosa fare. Perciò continua a chattare con lei usando il profilo del suo alter ego, anche se arriva a un punto in cui si chiede se sia meglio interrompere di nuovo il contatto, oppure lasciarsi trasportare da cosa potrebbe accadere? Quello che è un dato di fatto è che lei vuole con tutte le sue forze essere chi è veramente con la sua amica.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Alicia cerca di approfittare della situazione per ricattare Inés: se la donna la licenzierà, lei non ci penserà neanche un secondo a svelare a tutta Rio Muni della sua relazione extraconiugale con Angel. Oltretutto Alicia le confida anche di avere delle prove a sostegno della sua ipotesi! Per Inés si mette male, e non può far altro che desistere dalla tentazione di sbarazzarsi di lei. Intanto, la pettegola Linda mette la pulce nell’orecchio a Carmen: secondo alcuni gossip, Victor sarebbe stato avvistato in un bar a giocare a carte. La figlia di Francisco non può credere che il suo fidanzato sia di nuovo caduto nel gioco d’azzardo, ma la verità è ben diversa.

Julia deve scegliere da che parte stare quando Diana le annuncia che lei e Oscar stanno per divorziare poiché quest’ultimo ha una relazione con Lian, la sua socia in affari, da ormai diversi mesi. Intanto Olga si è ambientata molto bene nella bottega di Julia, facendo anche ingelosire quest’ultima per via della troppa vicinanza con Sergio.











