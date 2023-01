Un altro domani/ Anticipazioni 13 gennaio: Francisco e Victor, girano voci…

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 gennaio, ci dicono che nel presente, Chloe, dopo tutto quello che è successo di recente, ha voluto scrivere di nuovo a Dani, quindi ovviamente Maria non sa bene cosa fare. Perciò continua a chattare con lei usando il profilo del suo alter ego, anche se arriva a un punto in cui si chiede se sia meglio interrompere di nuovo il contatto, oppure lasciarsi trasportare da cosa potrebbe accadere? Quello che è un dato di fatto è che lei vuole con tutte le sue forze essere chi è veramente con la sua amica.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 13 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che nel passato, sia Francisco che Víctor sono sopravvissuti al loro terribile confronto che hanno avuto con gli uomini del club dove hanno giocato a carte. I due pensano di essersela scampata, ma sembra che uno di loro abbia riconosciuto Victor come il figlio del suo capo. Fortunatamente, entrambi se ne sono andati senza fare loro alcun tipo di danno. Don Francisco vuole lasciare questa faccenda al passato, quindi chiede a Víctor di non dire nulla a Carmen di quello che è appena successo. Nonostante gli sforzi, nella colonia hanno già iniziato a circolare voci.

Ángel sa cosa ha combinato Alicia ai danni di Inés, e sa anche delle sue minaccia. Quindi, per tenerla buona, le promette che le presenterà sua madre. Ovviamente la diabolica assistente è felice perché così ha raggiunto il suo scopo.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nel passato, a Rio Muni, Kiros ha finalmente scoperto qualcosa di molto concreto. In cosa consiste esattamente? Pare che qualcuno lo abbia visto in intimità con Carmen, e ora la situazione si fa molto pericoloso per i due amanti clandestini. Nel presente, il divorzio di Óscar e Diana inizia ad avere conseguenze negative sull’umore di Julia. Quando Olga propone nuove idee per accelerare la produzione, la giovane Infante non è d’accordo. Tirso, invece, si avvicina ad Olga anche se non riesce a consolarla. Sergio finisce per vedere la situazione in modo completamente diverso, così lui e Julia finiscono per avere un’accesa discussione.

