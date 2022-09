Un altro domani/ Anticipazioni 13 settembre: Julia si riavvicina a Sergio, e Tirso…

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 settembre: Julia si riavvicina a Sergio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 13 settembre rivelano che Sergio è tornato in paese e Tirso ha perso, ancora una volta, quella possibilità di riavvicinarsi a Julia. L’imprenditrice, dal canto suo, è estremamente entusiasta di questa nuova fase del suo laboratorio. Cloe chiede a Ribero un appuntamento e lui, segretamente innamorato di lei, non esita ad accettare. Rimasti soli, lei lo incoraggia ad essere completamente onesto con lei.

Carmen, dopo aver lasciato la riunione di famiglia, non ha esitato a dire a Víctor che, in realtà, non è interessata a partecipare alla festa d’affari del Rio Club. Si tratta di un evento importante a cui, se entrambi decideranno di partecipare, dovranno tener conto dalle rispettive famiglie.

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 settembre

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che Víctor decide di essere onesto con Patricia mettendo in chiaro che è preoccupato per l’atteggiamento che sta avendo la figlia di Don Francisco. La donna non esita a chiedere al giovane di lasciare la questione nelle sue mani, e lui accetta. Da parte sua, Patricia cercherà di convincere Carmen a partecipare a questo evento senza fare domande.

Altrove, il socio di Don Francisco ha anche preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, apportando i cambiamenti più drastici alla fabbrica. Al padre di Carmen non piace per niente, ma non ha altra scelta che accettare le condizioni. Inoltre, Patricia incarica uno degli uomini di cui si fida a capo del dipartimento dei trasporti. Qualcosa che, alla lunga, avrà delle conseguenze…

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen si sente oppressa

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen non ha molta intenzione di partecipare alla merenda organizzata per riunire le due famiglie e per parlare dei preparativi delle nozze con Victor. La giovane Villanueva, infatti, si sente oppressa da un fidanzamento che non ha chiesto, e si rende conto che ogni passo che fa verso il matrimonio la allontana da Kiros, verso cui nutre dei profondi sentimenti.

Tirso ha scoperto che Julia potrebbe essere incinta di Sergio, e ciò lo allontana da ogni possibile storia con lei, per questo si accontenta di essergli solo un amico. Cloe dopo essere stata lasciata da Dani sta male. Ha deciso di andare a Madrid per discutere la questione direttamente con il ragazzo, ma Maria è molto critica nei suoi confronti.











