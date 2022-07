Un altro domani/ Anticipazioni 14 luglio: Carmen disperata, Agustina di nuovo malata

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 luglio: Agustina di nuovo malata…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 14 luglio rivelano che Francisco e Patricia vengono presi di mira dagli operai perché si rendono conto di essere stati presi in giro sugli accordi salariali promessi da Carmen. Agustina sta meglio e la ragazza torna al lavoro sulla produzione di mobili ma si accorge che Patricia ha preso in mano la situazione. Dopo essere stato lasciato da Ines, Angel ha cominciato a bere e passa il tempo a ubriacarsi. A fine giornata, un colpo di scena: Agustina si sente nuovamente male, e scopriamo che Patricia ha approfittato della situazione falsificando le medicine della tata, così che avesse una ricaduta.

Diana non approva il flirt che sta nascendo tra Carmen e Tirso, perciò inizia a indagare sul ragazzo scoprendo una spiacevole verità… Poi, la donna si prodiga per aiutare la figlia, scoprendo chi è il proprietario del laboratorio: è un uomo di nome Mario che, non fidandosi di Julia decide di non affittarle il locale. Infine, Cloe rivela al fidanzato che Maria l’ha baciata, motivo per cui ora non le parla più.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: per Julia il tempo stringe…

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ce la sta mettendo tutta per scoprire chi è il proprietario del locale, anche facendosi aiutare da Tirso. I risultati, però, non arrivano e il tempo stringe. Diana è felice della situazione perché solo così sua figlia tornerà a lavorare nell’azienda familiare. Ribero è dispiaciuto che Maria e Cloe non si parlano, quindi pensa a un modo per farle riappacificare.

Ines si è accorta che la sua fuga con Angel sarebbe stato qualcosa senza senso perché non solo avrebbe lasciato suo figlio solo nel momento del bisogno, ma avrebbe alimentato i sospetti di Ventura su di lei e il suo amante. Angel ha intanto ripreso i suoi studi ma con scarsi risultati. Disperato, si getta nell’alcool. Patricia comincia a preoccuparsi per le sue condizioni.

