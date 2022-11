Un altro domani/ Anticipazioni 14 novembre: Diana madre ingombrante per Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 novembre, ci dicono che Julia è molto chiara sul fatto che vuole godersi molti più momenti da sola con Sergio, cosa che al momento è piuttosto complicata. Infatti, a casa loro c’è Diana. La giovane quindi chiede a Mario di portare a cena fuori la madre, per allontanarla da casa per un po’. Diana si aspetta una serata speciale, invece scopre che è stato solo un escamotage per farla uscire. E così la donna finirà per tornare a casa prima del previsto.

In bottega, intanto, i nervi continuano ad essere alle stelle dopo la riduzione dell’orario di lavoro di Elena. Qualcosa che, ovviamente, nessuno si aspettava. Chloe, invece, continua ad essere davvero attratta da Erik, il nipote di Tirso. María è chiaramente terrorizzata dal fatto che la sua amica possa essere ferita di nuovo, quindi decide di prendere in mano la situazione.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda 14 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen si sente molto in colpa perché, per colpa sua, Víctor voleva licenziare Kiros una volta per tutte. Per lo stesso motivo e seguendo il consiglio di Enoa, la giovane decide di mettersi al lavoro per trovargli un nuovo lavoro. Tuttavia, questa sua manovra, seppur mossa da buone intenzioni, la fa allontanare ancora di più dal domestico.

Nella casa della famiglia Vélez de Guevara, Ángel ha ricevuto da Ventura un incarico molto controverso. Ecco perché decide di condividere i suoi dubbi con Alicia. Tutta questa situazione non piace Inés, dal momento che ha sempre più motivi per sospettare la ragazza di tramare contro di lei.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Inés non sembra essere in gran forma. La donna sta cercando in tutti i modi di convincere Ángel che Alicia ha scoperto di loro due. Per lo stesso motivo, devono rompere quel contratto che hanno con lei. Il giovane, come previsto, non è affatto d’accordo. Inoltre, dopo averle detto di aver decido di continuare a lavorare con Ventura, il ragazzo crede fermamente che Inés dovrebbe essere molto più attenta alla sua salute. La donna, infatti, ha cominciato a soffrire di strani capogiri, e anche lui se n’è accorto…

Julia ha deciso di risolvere la sua situazione finanziaria diminuendo lo stipendio dei suoi dipendenti. In questo modo spera di riuscire a far fronte alle spese per la multa della previdenza sociale, che sta pesa moltissimo sulle sue finanze. A sorpresa, Elena si è opposta a questa sua decisione, ma la giovane non immagina nemmeno che l’amica ha scelto questa opzione per evitarle il licenziamento.











