Un altro domani/ Anticipazioni 14 ottobre: Ventura non ci sta, minaccia Francisco

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 ottobre: Ventura minaccia Francisco

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 ottobre, ci dicono che Ventura si è reso conto che qualcuno sta facendo domande sui bauli – quel qualcuno, come sappiamo, è Patricia, che potrebbe avere tra le mani le informazioni di cui ha bisogno. La dark lady insiste per approfondire ogni singolo movimento che Francisco le sta nascondendo, e cerca di trovare un nuovo alleato disposto ad aiutarla a scoprire quale merce nascondono sui camion. Informazioni che potrebbero essere cruciali per lei, sotto tutti gli aspetti . Il fatto è che non se ne starà a guardare, dopo tutto quello che è successo.

Una vita/ Anticipazioni 14 ottobre: Rodrigo minaccia Aurelio, è in trappola

Ventura, intanto, non ci sta e minaccia Francisco, dicendogli che deve scoprire di chi si tratta e farlo smettere, oppure ci penserà lui. La situazione si scalda, e l’uomo non ha altra scelta che obbedire, ignorando che ci sia proprio Patricia sotto: lei ormai lo ha in pugno e, conoscendola, approfitterà della situazione.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 14 ottobre: Vittorio, Matilde scopre che...

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 ottobre: Angel in crisi!

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Angel è in crisi. Lavorare di nascosto per Ventura lo sta logorando, e a risentirne è la sua relazione con Ines. A quel punto il giovane sa cosa dovrebbe fare: rivelare alla donna il contenuto della valigetta che gli ha consegnato Ventura. La donna, però, non si fida di lui, dopo che Alicia le ha confidato di aver appreso che Angel è andato con una prostituta. Quando lui è sul punto di confidarsi sui suoi affari, lei lo accusa di essere un bugiardo traditore e si rifiuta di ascoltarlo.

Beautiful/ Anticipazioni 14 ottobre: Quinn sconvolta dalle parole di Eric e Carter

L’ultimo sfogo di Carmen l’ha fatta riflettere, quindi vuole sistemare la situazione con Kirso e poi con Victor. La ragazza sa che deve dare un taglio al passato se intende concentrarsi sul suo futuro. Ciò implica fare delle scelte, e troncare ogni rapporto con Kirso, il ragazzo che ama…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio continuano a vedersi di nascosto. Entrambi si sentono a proprio agio e molto felici. Questa è una situazione che rende la figlia di Diana molto disposta a lasciarsi andare. Nonostante tutto, c’è una cosa che disturba la sua calma: sua madre, che potrebbe scoprirli da un momento all’altro. E conoscendola, Julia non si aspetta una reazione pacata da parte sua. Intanto, in città continuano i furti e i residenti sospettano di Erik, che non riesce più a sopportare i loro sguardi indagatori.

Carmen è ancora turbata dal comportamento di Victor e si chiede perché si ostini ad allontanarla, non partecipando ai preparativi del loro matrimonio. Del resto, l’evento riguarda entrambi. Patricia, intanto, continua a indagare per capire cosa Ventura le stia nascondendo, e potrebbe essere molto vicina a scovare la verità. Quei bauli che l’uomo fa trasportare di nascosto dalla sua fabbrica nascondono del materiale pericoloso, che non dovrebbe essere legale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA