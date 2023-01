Un altro domani/ Anticipazioni 16 gennaio: Alicia le prove tutte per stare con Angel

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 gennaio, ci dicono che Alicia tiene sotto scacco Angel, perché innamorata pazza di lui. Al contrario, il giovane cerca di tenersi sull’attenti e tenta con tutte le sue forze di glissare sul fatto di aver scoperto tutto sull’avvelenamento di Ines. A tal proposito, per sviare ogni dubbio, le assicura di incontrare sua madre. Dopo le presentazioni di famiglia, però, Alicia non è proprio soddisfatta, però continua a fantasticare sul suo rapporto con Angel. Parlandone con la pettegola Linda, la ragazza accetta alcuni suoi consigli per ravvivare la relazione e soprattutto farsi amare dal suo ragazzo. Lo scambio di idee tra le due si rivela alquanto surreale, dato che Linda resterà stranita non appena Alicia ammetterà di voler strappare il cuore di Angel dal suo petto per sentirlo battere meglio solo per lei.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 16 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che tra Victor e Ines c’è un confronto in merito a quanto lui ha scoperto su Ventura, che si sta preparando ad una possibile rappresaglia da parte degli africani della Guinea. La donna gli spiega che il marito è stanco di appoggiare gli ordini che provengono dalla Spagna per la colonia della Guinea, precisando che quasi sicuramente appoggerà i nativi del luogo, fornendo perciò loro armi. Lo scenario di guerra civile sconvolge il giovane Victor, il quale ricorderà a Inés che la decisione di Ventura si ripercuoterà anche su di loro, in quanto saranno considerati coinvolti direttamente e quindi accusati di alto tradimento dal governo spagnolo. Per evitare possibili ripercussioni, Victor valuterà anche l’ipotesi di rivelare tutto alla guardia coloniale…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nel presente, Chloe, dopo tutto quello che è successo di recente, ha voluto scrivere di nuovo a Dani, quindi ovviamente Maria non sa bene cosa fare. Perciò continua a chattare con lei usando il profilo del suo alter ego, anche se arriva a un punto in cui si chiede se sia meglio interrompere di nuovo il contatto, oppure lasciarsi trasportare da cosa potrebbe accadere? Quello che è un dato di fatto è che lei vuole con tutte le sue forze essere chi è veramente con la sua amica.

Nel passato, sia Francisco che Víctor sono sopravvissuti al loro terribile confronto che hanno avuto con gli uomini del club dove hanno giocato a carte. I due pensano di essersela scampata, ma sembra che uno di loro abbia riconosciuto Victor come il figlio del suo capo. Fortunatamente, entrambi se ne sono andati senza fare loro alcun tipo di danno. Don Francisco vuole lasciare questa faccenda al passato, quindi chiede a Víctor di non dire nulla a Carmen di quello che è appena successo. Nonostante gli sforzi, nella colonia hanno già iniziato a circolare voci.

