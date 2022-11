Un altro domani/ Anticipazioni 16 novembre: Patricia, scacco a Ventura, ma lui…

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 novembre, ci dicono che nelle ultime settimane, Patricia ha voluto a tutti i costi sapere il contenuto delle casse trasportate di nascosto in fabbrica e, dopo aver scoperto che si tratta di armi illegali, cercherà in tutti i modi di trarne vantaggio. Innanzitutto, la dark lady penserà bene di assoldare una squadra di uomini per fare sparire tutte le armi di Ventura. Non appena quest’ultimo lo scopre, si arrabbia a dismisura con lei e cercherà di avere spiegazioni. Il confronto tra i due è molto aspro, e si arriva alle minacce: se la Goody decidesse di continuare a nascondere i suoi fucili, lui non esiterà a fare del male ad Angel. Senza troppi giri di parole, Ventura precisa che già in passato ha avuto a che fare con persone che un tempo stimava, e non ha pensato due volte a farli fuori.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 novembre: Flora si sente in colpa

La faccenda diventerà sempre più spinosa nel momento in cui Patricia metterà Ventura con le spalle al muro: l’uomo infatti le confesserà di aver chiesto a Francisco di utilizzare la fabbrica per trasportare segretamente le armi per un fine ben preciso: consegnarle agli africani e liberare la colonia affinché attacchino l’esercito spagnolo. Una vera e propria emergenza che non deve passare inosservata.

Terra amara/ Anticipazioni 16 novembre: Demir proibisce a Hunkar di vedere Fekeli

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda 16 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Ines, intanto, coltiva dei forti sospetti su Alicia a causa di diversi indizi che trova sparsi per casa. Nonostante l’invito di Angel a mantenere la calma, la moglie di Ventura non potrà fare a meno di notare tutti gli atteggiamenti insoliti della sua assistente, soprattutto quando troverà tra le sue cose un paio di orecchini che le appartengono… Il timore di Ines è che Alicia abbia scoperto il capanno dove lui e Angel hanno intrattenuto dei rapporti intimi…

Beautiful/ Anticipazioni 16 novembre: Quinn è dubbiosa sulla richiesta di Eric

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nonostante i suoi tentativi, Carmen non è riuscita a convincere Victor a riassumere Kiros come sua guardia del corpo. La sua decisione è stata ferma, e non ha intenzione di cambiare idea. La figlia di Francisco continuerà a sentirsi in colpa: sa che per il licenziamento del domestico, nonché il ragazzo che ama, si sente in parte responsabile poiché lui è intervenuto nel momento in cui lei aveva più bisogno. Ora Carmen cerca di fare il possibile per aiutarlo a trovare un altro lavoro. Il problema è che Kiros non è della stessa opinione, anzi: più la ragazza lo supporta e gli sta vicino, più lui si sente infastidito. La situazione è tesa, e Kiros finirà per allontanarla.

Sergio è ormai una presenza fissa a casa di Julia, dato che si è trasferito da lei. Le cose tra i due piccioncini andrebbero alla grande se non ci fosse Diana sempre presente. Perciò Julia ha un’idea: chiede a Mario di distrarre sua madre, portandola a cena fuori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA