Un altro domani/ Anticipazioni 16 settembre: Patricia, gesto inaspettato per Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 settembre: Tirso nasconde un segreto?

Le anticipazioni della puntata di oggi, 16 settembre, di Un altro domani ci dicono che Julia presenta Sergio come nuovo lavoratore nella sua bottega. Tutti sono assolutamente sorpresi dalla notizia, ma la accettano con un certo piacere. Tutti tranne Elena, che vede in Sergio un pericolo per la dinamica lavorativa del team che si è già consolidata.

Terra amara/ Anticipazioni 16 settembre: Zuleyha finalmente si ribella

Tirso è stato travolto dall’arrivo del nipote e, soprattutto, dall’improvviso interesse che ha suscitato nel paese. Così finisce per chiudersi in se stesso. Questo comportamento finisce per influenzare i suoi rapporti con Julia ed Elena. In realtà, l’albergatore nasconde un segreto che, in breve tempo, verrà alla luce…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 settembre: Umberto ricatta Adelaide...

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 settembre: l’inaspettato gesto di Patricia

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che Carmen ha accettato di tornare a lavorare in fabbrica grazie a Patricia, che ha fatto verso di lei un gesto inaspettato. Il suo ritorno, però, è a una condizione: che la donna non si intrometta nel funzionamento dell’officina. La figlia di Don Francisco era consapevole che, dopo quanto avvenuto, avrebbe avuto un’accoglienza fredda da parte degli operai, in particolare Kiros. Il giovane non vuole che sia lei a riprendere il controllo. Il fatto è che Carmen non sa molto bene come comportarsi, poiché la tensione tra loro è molto evidente, nonostante i sentimenti che provano l’uno verso l’altra.

Una vita/ Anticipazioni 16 settembre: Acacias pronta a manifestare contro Aurelio

Intanto, Inés teme che Ángel finisca, in un modo o nell’altro, coinvolto nei loschi affari del marito. Quindi cercherà in ogni modo un modo per garantire che il suo amante sia al sicuro. Ci riuscirà?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia ha perso il bambino

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia scopre di aver perso il bambino che aspettava con Sergio. La notizia la devasta, dato che era pronta a diventare madre. Cloe è pronta a fare le valigie e andare a Madrid e raggiungere Dani. María si rende conto che l’unico modo per farle togliere dalla testa quest’idea è dirle che Dani è già fidanzato. Come reagirà Cloe? Intanto, Erik, il nipote di Tirso, sta per arrivare in città.

Carmen scopre che Don Francisco ha affidato a Patricia il controllo dell’azienda . Per lo stesso motivo, la giovane cerca di far ragionare suo padre, considerando il suo gesto una pura follia. Eppure, Francisco continua ad amare Patricia, quindi almeno per il momento non accoglie la richiesta di sua figlia. Ventura fa un’offerta ad Ángel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA