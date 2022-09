Un altro domani/ Anticipazioni 15 settembre: brutte notizie per Julia e Sergio

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 settembre: l’offerta di Ventura ad Angel

Un altro domani torna ad occupare la fascia pomeridiana di Canale5 dopo aver saltato la messa in onda nella giornata di ieri, per dare spazio allo speciale tg sul trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall.

Secondo le anticipazioni della puntata che vedremo il 15 settembre, Carmen scopre che Don Francisco ha affidato a Patricia il controllo dell’azienda . Per lo stesso motivo, la giovane cerca di far ragionare suo padre, considerando il suo gesto una pura follia. Eppure, Francisco continua ad amare Patricia, quindi almeno per il momento non accoglie la richiesta di sua figlia.

Ventura, invece, continua a riporre la sua fiducia in Patricia. Recandosi a casa, finisce poi per incontrare Ángel, al quale fa un’offerta di lavoro che non può rifiutare.

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 settembre: Julia e Sergio ricevono brutte notizie

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che Julia è più che disposta a voltare pagina dopo la reazione che Sergio ha avuto quando ha scoperto che sarebbero diventati genitori. I due raggiungono un accordo, tenendo presente che la cosa migliore per il loro futuro bambino è stare insieme. Ma la prima visita dal ginecologo riserva a entrambi una brutta notizia…

Cloe è pronta a fare le valigie e andare a Madrid e raggiungere Dani. María si rende conto che l’unico modo per farle togliere dalla testa quest’idea è dirle che Dani è già fidanzato. Come reagirà Cloe? Intanto, Erik, il nipote di Tirso, sta per arrivare in città. È un giovane che ha appena compiuto 18 anni e vuole essere indipendente.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen in trappola

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio è tornato in paese e per Tirso sfumare la possibilità di riavvicinarsi a Julia. Cloe chiede a Ribero un appuntamento e lui, segretamente innamorato di lei, non esita ad accettare. Rimasti soli, lei lo incoraggia ad essere completamente onesto con lei.

Carmen, dopo aver lasciato la riunione di famiglia, non ha esitato a dire a Víctor che, in realtà, non è interessata a partecipare alla festa d’affari del Rio Club. Si tratta di un evento importante a cui, se entrambi decideranno di partecipare, dovranno tener conto dalle rispettive famiglie. Patricia quindi cercherà di convincere Carmen, ormai in trappola, a partecipare a questo evento senza fare domande.











