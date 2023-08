Un altro domani/ Anticipazioni 17 agosto 2023: Patricia e Carmen, accordo segreto per…

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 agosto, ci dicono che Patricia si trova costretta a confessare l’omicidio di Inés e propone a Carmen un accordo per tutelare i reciproci segreti. Sebbene la giovane non si fidi della sua parola, è chiaro che non ha scelta: deve guadagnare tempo e pensare con lucidità alla sua prossima mossa. Patricia però riferisce a Francisco che sua figlia ha una relazione con Kiros e non solo, ma anche che possiede una pistola. L’uomo si infuria e chiude Carmen in camera, ma non riesce a trovare l’arma. Tramite Enoa, Carmen fa recapitare a Victor un messaggio: deve raccontargli quanto hanno scoperto su Patricia, che è effettivamente l’assassina di Inés. Il giovane ci arriva da solo, ed è disposto a compiere un gesto estremo per farla pagare alla dark lady. Ogni tentativo di Carmen di fermarlo sarà vano…

Linda ha perso ogni fiducia con Faustino. La giovane è veramente convinta che le lettere tra suo padre e suo cugino possano significare solo una cosa: che Faustino l’ha tradita, e nel peggiore dei modi. Una volta che si è chiarita con lui, Linda resta estremamente turbata dalle sue parole e non sa cosa fare…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 17 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia è pronta a godersi il suo addio al celibato mentre Leo è davvero felice che Diana abbia deciso di partecipare al matrimonio. E lo è ancora di più dopo che Tirso ha finalmente accettato di essere il suo testimone di nozze. Sembra che tutto stia andando come previsto. Almeno fino all’arrivo dell’addio al celibato e lo sposo non si presenta né risponde alle chiamate di Julia. Questo lascia tutti completamente senza parole, e non c’è da stupirsi!

L’idea che Tirso accompagni la figlia di Diana rende molto felice la giovane, che però ha cominciato a pentirsi di aver accettato. Elena, vedendo il suo atteggiamento, cerca di scoprire cosa c’è dietro. Ben presto si capisce il motivo per cui l’albergatore sia così restio ad accompagnare la sposa all’altare: prova dei sentimenti verso Julia! Mario quindi cerca di convincerlo a dichiararsi prima che sia troppo tardi.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, dopo diversi dubbi, Julia ha accettato la proposta di matrimonio di Leo, anche se Diana si oppone alla loro storia. Tirso ed Elena rompono. Dani è sempre più preoccupato per Manu ed è convinto che nasconda un segreto. A Rio Muni, Patricia ha scoperto la relazione tra Carmen e Kiros, ed è pronta a spifferare tutto a Don Francisco. Non sa però che la ragazza ha un asso nella manica: l’omicidio di Inés. Ora sa è stata la sua matrigna a ucciderla.

