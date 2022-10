Un altro domani/ Anticipazioni 18 ottobre: Carmen esplode e fa uno sbaglio…

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 ottobre: Diana a caccia della verità

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 18 ottobre, ci dicono che Diana sa per certo che sua figlia, Julia, abbia un altro uomo. E ha degli indizi che glielo fanno pensare. Pertanto, cerca disperatamente di trovare l’identità di quella persona che sua figlia sta vedendo e finiscono per avere un forte confronto. Julia non vuole fornire un solo dettaglio su quella persona che ha passato la notte con lei. Diana agisce per conto suo e comincia a interrogare tutti, a partire da Elena, che cerca di corrompere per farle confessare tutta la verità. La donna finisce per dirgli che l’uomo con cui Julia ha passato la notte è Tirso, quindi va a cercarlo per chiedergli spiegazioni.

Intanto, le rapine continuano in città e sempre più persone credono che sia colpa di Erik. Non c’è una sola persona che sembra supportarlo. María, gelosa della vicinanza tra lui e Cloe, cerca di convincere l’amica che tutta questa terribile situazione è iniziata quando il nipote di Tirso è arrivato in città. Cosa farà Cloe: starà con la sua amica o continuerà a difendere Erik dalle accuse?

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 ottobre: Carmen supera il limite

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che per Carmen è un periodo molto difficile. La giovane è sotto pressione perché il matrimonio con Victor si avvicina, e lei ancora è immersa nei preparativi. La vicinanza con Kirso, inoltre, non aiuta, e non ha fatto altro che peggiorare la situazione: Carmen, infatti, si è resa conto di essere ancora innamorata di lui! A quel punto la ragazza arriva a superare il limite, e sfogherà la sua frustrazione per l’intera situazione nell’alcool… Una decisione non saggia, che potrebbe avere delle conseguenze.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Ventura si è reso conto che qualcuno sta facendo domande sui bauli – quel qualcuno, come sappiamo, è Patricia, che potrebbe avere tra le mani le informazioni di cui ha bisogno. La dark lady insiste per approfondire ogni singolo movimento che Francisco le sta nascondendo, e cerca di trovare un nuovo alleato disposto ad aiutarla a scoprire quale merce nascondono sui camion.

L’ultimo sfogo di Carmen l’ha fatto riflettere, quindi vuole sistemare la situazione, prima con Victor, poi con Kirso. Angel è sotto pressione e confuso per via del suo coinvolgimento negli affari di Ventura e viene consolato da Alicia. Diana inizia a sospettare che sua figlia Julia abbia un amante e decide di vederci chiaro.

