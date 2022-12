Un altro domani/ Anticipazioni 19 dicembre: Julia licenzia Elena!

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 dicembre, ci dicono che il futuro della bottega è in bilico e per salvare la sua attività, Julia sa di dover prendere una drastica decisione. Infatti a pesarle non sono solo i problemi economici, ma anche la sua amicizia con Elena, ormai al punto di rottura. E così, al culmine dell’ennesima discussione, dove entrambe perderanno il controllo, Julia cerca una soluzione per evitare che avvenga il peggio e capisce che non può lavorare insieme alla sua ex amica se vuole salvaguardare il suo rapporto con lei. Per questo motivo, la figlia di Diana licenzia Elena, ma lo fa a modo suo: prima di farlo si presenta a casa sua, le chiede scusa per tutte le incomprensioni degli ultimi giorni, e infine le comunica che da quel momento può iniziare a non presentarsi più in bottega perché è stata licenziata. Per Elena sarà un duro colpo da accettare, e Julia comunicherà questa notizia con una stretta al cuore…

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 19 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen è sempre più vicina all’dea di partire per lasciare Rio Muni nella speranza di dimenticare il suo grande amore Kirso. Victor, provato dalla rottura del suo fidanzamento con la bella figlia di Francisco, e dai continui rimproveri di suo padre Ventura che non lo considera abbastanza “uomo”, riprende a bere in maniera eccessiva, senza rendersene conto. Una sera, poi, finisce per perdere il controllo, ma l’intervento fortuito di Kiros, che si trova nei paraggi, evita che accada il peggio e quindi corre subito in suo aiuto prima che la situazione si metta molto male per lui.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Alicia ha trovato non solo i soldi in libreria, ma anche tutti i documenti di Ventura rubati dalla cassaforte. Pertanto, giunge a una conclusione: Inés è la responsabile del furto. Intanto, Carmen vuole lasciare per sempre la colonia.

La consegna dei mobili al distributore è stata un completo fallimento, che fa diventare più teso il rapporto della giovane Julia con l’amica Elena. Infatti, ogni volta che parlano finiscono per litigare e si accusano a vicenda per il fallimento del loro ordine. Tra le due sembra non ci sia più alcuna possibilità di recuperare il rapporto. Nonostante quanto accaduto, che non ha fatto altro che peggiorare lo stress e il nervosismo già persistenti, Julia è disposta a fornire una soluzione al problema sia personale che professionale che si è creato. Erik, invece, ha notato che la sua presenza in paese è diventata un fastidio per lo zio Tirso. Quindi, ha preso la decisione di andarsene. Sembrava piuttosto deciso finché Ribero non gli ha fatto una confessione…

