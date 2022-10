Un altro domani/ Anticipazioni 19 ottobre: Julia ha un nuovo problema

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 ottobre: Julia, nuovo problema in vista…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 ottobre, ci dicono che per Julia arriva un nuovo problema. Arresa ormai alla possibilità di poter mantenere la sua bottega perché incapace di pagare il debito a sua madre, la giovane si vede costretta a prendere i suoi effetti personali e salutare tutti i suoi amici. A quel punto, però, accade l’impensabile: le giunge la notizia che qualcuno ha pagato i soldi dovuti al posto suo. Julia è al settimo cielo: col debito saldato, vuol dire che ora lei è l’unica proprietaria della bottega, e nessuno potrà toglierla da quel suo ruolo.

Lo stress e la tensione per la situazione sembrano risolti, fino a quando sorgono nuovi problemi. Julia, infatti, scopre il motivo della stanchezza e della mancanza di energia di cui ha sofferto negli ultimi giorni, e ne resta sconvolta… Di cosa si tratterà?

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 ottobre: Carmen contro tutti!

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen ha preso la pessima decisione di affogare nell’alcool tutti i suoi dispiaceri. I preparativi in solitaria per il suo matrimonio l’hanno ormai portata al limite, e non può più tollerare il comportamento egoistico di Victor che se ne frega di lei. Né riuscire a sopportare la presenza di Kiros, verso il quale nutre ancora dei sentimenti. Le anticipazioni della puntata odierna ci dicono che Carmen comincerà a bere, ma non riuscendo a sostenere la quantità di alcool, finirà con l’inveire contro chiunque le capiti vicino.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Diana sa per certo che sua figlia, Julia, abbia un altro uomo. E ha degli indizi che glielo fanno pensare. Pertanto, cerca disperatamente di trovare l’identità di quella persona che sua figlia sta vedendo e finiscono per avere un forte confronto. Julia non vuole fornire un solo dettaglio su quella persona che ha passato la notte con lei. Diana agisce per conto suo e comincia a interrogare tutti, a partire da Elena, che cerca di corrompere per farle confessare tutta la verità. La donna finisce per dirgli che l’uomo con cui Julia ha passato la notte è Tirso, quindi va a cercarlo per chiedergli spiegazioni.

Carmen vive un periodo molto difficile. La giovane è sotto pressione perché il matrimonio con Victor si avvicina, e lei ancora è immersa nei preparativi. La vicinanza con Kirso, inoltre, non aiuta, e non ha fatto altro che peggiorare la situazione: Carmen, infatti, si è resa conto di essere ancora innamorata di lui! A quel punto la ragazza arriva a superare il limite, e sfogherà la sua frustrazione per l’intera situazione nell’alcool…











