Un altro domani/ Anticipazioni 2 agosto: Carmen non si arrende, Tirso è distante

Un altro domani, anticipazioni puntata 2 agosto 2022: Carmen non si arrende, Tirso sempre più distante

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 2 agosto, rivelano che Julia insiste col voler difendere il titolo di Robledillo come uno dei borghi più pittoreschi della Spagna, nonostante alcuni abitanti del paese (tra cui Tirso, che ha rinunciato a partecipare al progetto) non sembrino crederci molto. Comunque sia, Julia si affida a Sergio per poter raggiungere il suo scopo, anche se i due hanno visioni differenti su come prendere parte al concorso. Intanto le continue controversie tra Maria e Cloe si ripercuotono sul lavoro e potrebbero anche danneggiare un ordine importante di Julia.

Carmen prende la decisione di allontanarsi da Kiros dopo che lui non è giunto al loro appuntamento; e tra i due cresce la tensione. Victor cerca di conquistare Carmen, ma ottiene l’ennesimo rifiuto e si rende conto che nessun’altra donna lo aveva mai trattato così prima d’ora. Infine, Alicia pensa che Angel le chiederà di rendere ufficiale la loro relazione alla festa per l’anniversario del Rio Club, ma non sarà così.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Tirso contro Julia, Patricia e Carmen si scusano

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Patricia e Carmen si porgono delle scuse reciproche dopo quanto accaduto tra loro. La donna le chiede poi di tornare a casa, ma la giovane preferisce restare ancora qualche giorno dai Velez de Guevara per riflettere. Mabale ascolta involontariamente Carmen e Kiros mentre si danno un appuntamento in piazza e poi cerca di convincere il ragazzo a disdire tutto.

Julia chiede a Tirso di aiutarla a preparare il concorso, ma lui sembra rifiutarsi, e sul punto di sabotarla, poi addirittura si mette a organizzare le scommesse pro e contro la riuscita della giovane. Forse è geloso del riavvicinamento di Julia con Sergio? Elena chiede a Cloe di riparlare con Maria sperando che lei riesca a convincerla a non partire per Siviglia.

