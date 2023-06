Un altro domani/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Leo e Julia, nuovi avvicinamenti

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 20 giugno, ci dicono che Leo è finalmente riuscito a convincere Julia e Diana a sottoporsi alla terapia e risolvere così le loro divergenze. Come previsto, l’idea non è stata del tutto buona per loro. Infatti riuscire a far sì che le due donne giungano a un accordo comune è più complicato del solito. Tuttavia l’occasione permette a Leo e Julia di avvicinarsi ulteriormente. I due si scambiano confidenze, e in questa circostanza lo psicologo confessa alla giovane imprenditrice di essere stato lasciato all’altare, una cosa che li accomuna. Solo che nel suo caso, Julia ha lasciato Sergio il giorno delle loro nozze.

Sei sorelle/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Cristóbal arrestato, duro colpo per Blanca

Per Dani è un periodo di grande nervosismo. Tant’è che un giorno dimentica in ebanisteria i fogli presi durante la sua visita all’associazione trans. E alcune di queste carte finiscono nelle mani di Chloe. Il segreto di Dani rischia quindi di essere svelato molto prima: come la prenderà l’amica all’idea che lui gli abbia mentito per tutto questo tempo?

Terra amara/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Behice vuole uccidere Zuleyha!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 20 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen ha realizzato qualcosa che sembrava impossibile: mettere alle strette Don Francisco e Patricia. Pertanto, i due non hanno altra scelta che far tornare Victor, ancora una volta, in fabbrica. Pur essendo consapevole di tutto ciò che questa decisione potrebbe comportare poiché Ventura si rivolterebbe automaticamente contro di lui. Patricia è già nemica dell’uomo d’affari. E non solo, ma lotterà con tutte le sue forze, fino all’ultimo, anche se porterà delle conseguenze, pur di strappargli qualcosa di così prezioso, come la gestione del Río Club. Riuscirà la dark lady a raggiungere il suo scopo?

Beautiful/ Anticipazioni 20 giugno 2023: Steffy, ancora ricordi frammentati ma...

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la sintonia tra Leo e Julia aumenta ogni giorno di più, e lui riesce a convincerla a partecipare a una terapia con la madre Diana. Chi comincia ad essere infastidito di questa alchimia è Tirso. Intanto Elena si avvicina al mondo di Dani e scopre qualcosa in più sui ragazzi trans, ma ciò non sembra essere abbastanza per suo figlio.

Carmen, pur di star vicina a Victor e sostenerlo contro i loschi piani di Ventura, ha finito per trascurare il suo lavoro in fabbrica. Patricia approfitta di questa sua debolezza per convincerla ad allontanarsi dal ragazzo per il bene di tutti. Una proposta che la ragazza non accetterà di buon grado. Ángel riceve le pressioni della madre affinché soffi a Ventura il suo progetto sul Rio Club, dicendogli che solo in questo modo dimostrerà di avere la stoffa negli affari. Ma il ragazzo è molto insicuro perché sa cosa vuol dire mettersi contro di lui…

© RIPRODUZIONE RISERVATA