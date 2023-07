Un altro domani/ Anticipazioni 21 luglio 2023: Patricia uccide Inés, Ventura accusa Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 21 luglio, ci dicono che Julia e Leo decidono di dare una seconda possibilità alla loro relazione, un evento che non piace né a Diana, né a Tirso. Oltretutto la giovane imprenditrice reagisce con impulsività quando il compagno le propone di realizzare un proprio giornale. A tale scopo, Leo chiede di acquistare uno spazio pubblicitario sulla propria testata, ma incontra di nuovo le ostilità di Diana e Tirso. Quest’ultimo intanto passa le sue giornate in stanza e sembra non voler reagire alla sua condizione. Il trauma dell’incidente lo ha profondamente scosso.

Erik, nel frattempo, teme di perdere il lavoro se non torna a Tenerife entro una determinata data. Il ragazzo però non se la sente di lasciare lo zio Tirso, specie nelle condizioni in cui si trova. Pertanto, il giovane si rende conto che deve prendere in fretta una delle decisioni più sorprendenti e cruciali della sua vita. Intanto, Chloe e Ribero sono tornati insieme e ciò intristisce Dani, il quale è comunque convinto che prima o poi si lasceranno perché crede che non siano fatti l’una per l’altro.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 21 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che una tragedia scuote Rio Muni. Carmen trova Inés agonizzante a terra per la ferita riportata in seguito a uno sparo. E’ stata Patricia a ferirla, ma la donna è riuscita a scappare senza lasciare traccia. Tutti si sentono impotenti per non essere riusciti a prevenire questa terribile disgrazia. Devono solo aspettare e vedere come si svolgono gli eventi. Patricia partecipa attivamente alla dolorosa attesa. In realtà è molto in ansia perché se la donna sopravvivrà, non esiterà a raccontare a tutti la verità sulla morte di Alicia. Inés, però, muore. Una tragedia avvenuta proprio nel giorno in cui Carmen e Victor avrebbero dovuto sposarsi.

Mentre tutti si interrogano su chi possa aver ucciso Inés, Ventura si domanda se le dichiarazioni di Patricia siano state veritiere o meno, quindi non esita neanche un istante a incolpare Carmen…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Victor vogliono andare avanti con l’organizzazione del matrimonio nonostante Francisco e Ventura siano contrarissimi per via dei loro dissapori. Angel confida a Ines che sua madre Patricia sa tutto di loro, e la donna è terrorizzata. Kiros ha tradito la fiducia degli operai e di Carmen, ma lui in difesa dice di essersi fidato di Ventura perché così sperava di placare la guerra tra lui e Francisco. Patricia e Inés hanno uno scontro nel momento in cui quest’ultima la informa di aver scoperto chi ha ucciso Alicia.

Julia chiede a Leo di aiutare Tirso a superare il suo trauma dopo l’incidente, ma Diana non è d’accordo con la figlia. Dani e Chloe continuano a litigare, mentre Ribero sembra riavvicinarsi alla ragazza.











