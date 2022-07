Un altro domani/ Anticipazioni 21 luglio: Patricia, piano diabolico per sviare Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 luglio: il diabolico piano di Patricia

Le anticipazioni di Un altro domani del 21 luglio svelano che è arrivato il giorno dell’inaugurazione della bottega-laboratorio di Julia. La ragazza ha organizzato una festa in grande a cui partecipano molte persone. Diana approfitta dell’atmosfera di gioia per spingere Sergio tra le braccia della figlia. Non solo: la donna ha anche convinto l’ex marito di Julia a trasferirsi nel paese. Tirso, avendo intuito il suo doppio scopo, non gli ha permesso di affittare una stanza nel suo hotel. Cosa farà Julia? Tornerà con Sergio?

Carmen rifiuta categoricamente di prendere parte alle esequie della povera Agustina. Il motivo è dettato dalla presenza di Patricia Godoy, che la ragazza ritiene essere l’assassina. La diabolica Patricia, intanto, si dimostra sempre più una donna senza scrupoli e pur di sviare i sospetti su di lei, costringe Sibebi a prendersi lei la colpa di quanto è accaduto alla tata di Carmen.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Tirso aiuta Julia con la festa

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia si dà da fare per organizzare il party per l’apertura della sua bottega ma nulla sembra soddisfarla. La ragazza è un po’ delusa perché Sergio e Diana non saranno presenti alla festa. Per sollevarle un po’ il morale, Tirso la aiuta e decide di prendere in mano la situazione. In città, intanto, dopo la confessione del fidanzato che ha accidentalmente sbandierato il bacio di Cloe a Maria, si diffonde la voce di una possibile storia tra le due. A peggiorare le cose, gli abitanti cominciano a prendere in giro le dirette interessate.

In Guinea, Carmen cerca di scovare le prove che possano incastrare Patricia, quindi tenta far rivelare a Sibebi quello che ha visto la notte prima che Agustina venisse a mancare. L’inserviente è spaventata e teme ritorsioni, ma Carmen è caparbia e intende arrivare a tutti i costi alla verità.











