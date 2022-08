Un altro domani/ Anticipazioni 22 agosto: le bugie di Carmen, Mabale arrestato

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 agosto: Diana ancora tenta di sabotare Julia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 22 agosto rivelano che Julia è piena di entusiasmo riguardo al futuro della sua bottega, ma Diana cerca di nuovo di sabotarla, smontando la sua energia. A tal proposito tenta di farle aprire gli occhi dicendole che il bilancio dell’azienda è negativo, e che alla ragazza restano solamente due settimane per dare indietro i soldi che la madre le aveva prestato. Se ben ricordate, Diana le aveva imposto delle condizioni per aprire l’attività.

Inoltre, la donna suggerisce alla figlia di cambiare la linea produttiva realizzando mobili più economici. Funzionerà questa sua idea? Intanto Maria si rende conto che fingere di essere Dani sta creando parecchi problemi a Cloe ma non solo: infatti la sua amica ha lasciato Ribero e intende cominciare una storia con “Dani”, qualcuno che non esiste e che ha conosciuto solo online.

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 agosto: Mabale arrestato

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che l’incendio del magazzino apre le porte a un’indagine della Guardia Coloniale. Carmen tenta di nascondere la festa in fabbrica per non far finire gli operai in carcere ma, alla fine le sue bugie le si rivolteranno contro: infatti Mabale sarà arrestato in qualità di unico sospettato.

Alicia ha tentato di star bene dopo la sua rottura con Angel, ma in realtà ci è rimasta davvero molto male e trascorre il tempo immaginando la persona che il ragazzo ama davvero. La giovane ovviamente ignora che la donna in realtà è proprio Ines, colei con cui lavora ogni giorno.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: la vera identità di Mario

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia giunge alla conclusione delle sue indagini sulla misteriosa Mia Yako. La giovane scopre che l’ordine in bottega proviene in realtà da Mario, che le rivela di essere stato molto amico di sua nonna Carmen e di averla anche amata in passato. L’anziano le racconta alcuni dettagli sulla sua vita, e le spiega di aver deciso di aiutarla dopo aver notato la somiglianza tra Julia e Carmen.

Angel, dopo aver chiuso con Alicia spezzandole il cuore, si riavvicina a Ines, e i due riprendono la loro relazione clandestina. Nel frattempo Victor tenta di riconquistare Carmen, che tuttavia non è interessata alla sua corte. Anzi, di nascosto da suo padre Francisco, partecipa a una cerimonia indigena.

