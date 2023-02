Un altro domani/ Anticipazioni 22 febbraio: Alicia tiene in pugno Angel!

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 22 febbraio, ci dicono che Angel non ne può più di Alicia, che continua a ronzargli intorno e non sa più come liberarsene. Tutto è cambiato quando la ragazza si è data da fare affinché il giovane facesse bella figura davanti a Ventura e non rischiasse così il licenziamento. E ora Angel non può più scappare: quando Ventura lo informa che anche Alicia parteciperà alla riunione con i Suarez, lui è molto agitato. Infatti quel giorno così importante per i suoi affari coincide anche con una data particolare: quella dei suoi esami alla scuola diplomatica. Cosa sceglierà di fare Angel? Un bel dilemma per lui…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 22 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Tirso e Olga si sono avvicinati durante le ultime settimane, dato che la donna ha aiutato il cognato a riacquistare clientela al suo hotel (la gente iniziava a non venire più a causa della concorrenza locale). Questo evento li ha portati a ripensare al passato, a Jorge, fratello di Tirso, e a come Olga sia dispiaciuta per essersene andata. Ma ora che è tornata, vuole recuperare il rapporto col figlio Erik e ce la sta mettendo tutta. Così, al termine di una giornata stressante accade che i due si trovino troppo vicini da capire di essere interessati l’uno all’altra; tuttavia, dopo essersi fatta questa confidenza, Tirso le dirà che preferisce comunque non intraprendere una relazione con la cognata perché si ricorderà di Jorge, e lui non vuole fare un torto al fratello. Una relazione quindi destinata a restare platonica?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Enoa viene ritrovata e confida a la sua angoscia: è in ansia per il suo imminente matrimonio. Con Kiros! Quando Francisco e Patricia confermano la notizia a Carmen, quest’ultima è sconvolta e non accetta nessuna spiegazione da Kiros. Intanto, i piani di Inés ed Angel per sbarazzarsi di Alicia vanno in fumo quando lei rifila loro l’ennesima minaccia. Inoltre salva il ragazzo da un possibile licenziamento quando riesce a fare in modo di organizzare una riunione di lavoro con i Suarez, cosa che impressione Ventura perché pensa che il merito sia di Angel.

Nel presente, Julia è stressata da Diana, mentre dall’altra si gode la presenza di Leo al ritiro spirituale. Maria teme che Erik possa rivelare a Chloe la verità sul suo conto, ma lui si dimostra un ottimo amico e gli consiglia di confidarsi prima con Elena al riguardo.











