Un altro domani/ Anticipazioni 22 luglio: Julia in crisi, Sergio è tornato e Tirso…

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 luglio: Sergio torna nella vita di Julia…

Le anticipazioni di Un altro domani del 22 luglio svelano che Julia sta vivendo un periodo molto entusiasmante, e proprio quando si era gettata alle spalle tutto, Sergio torna nella vita della donna e le dice che, sentendosi in crisi, vorrebbe fermarsi un po’ di tempo in paese per ritrovare se stesso. Tirso però non gli crede e pensa che sia tutta una manovra per riavvicinarsi a Julia, proprio ora che lei si stava avvicinando all’albergatore. Intanto, Maria non intende denunciare gli atti di bullismo omofobo che la riguardano, nonostante le insistenze di sua madre Elena.

Beautiful/ Anticipazioni 22 luglio: Liam turbato, Hope scopre la verità?

Nel passato, Carmen lascia la casa di suo padre Francisco, ma in cambio chiede a Patricia di non intromettersi più nella produzione di mobili. Sta di fatto che ora la ragazza ora non sa esattamente dove andare e così, spinta da Victor, si stabilisce a casa dei Velez de Guevara. Nel frattempo, Ines continua ad aiutare Alicia ad avvicinarsi ad Angel.

Una vita/ Anticipazioni 22 luglio: Valeria e David, arriva il bacio a sorpresa...

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Patricia sempre più diabolica

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è al settimo cielo per l’inaugurazione della sua bottega-laboratorio. La ragazza ha organizzato una festa in grande a cui partecipano molte persone. Diana approfitta dell’atmosfera di gioia per spingere Sergio tra le braccia della figlia. Non solo: la donna ha anche convinto l’ex marito di Julia a trasferirsi nel paese. Tirso, avendo intuito il suo doppio scopo, non gli ha permesso di affittare una stanza nel suo hotel. Cosa farà Julia? Tornerà con Sergio?

Sei sorelle/ Anticipazioni 22 luglio: Carolina incinta, chi è il padre? Adela indaga

Carmen rifiuta di prendere parte alle esequie della povera Agustina. Il motivo è la presenza di Patricia Godoy, che la ragazza ritiene essere l’assassina. La diabolica Patricia, intanto, si dimostra sempre più una donna subdola e pur di sviare i sospetti su di lei, costringe Sibebi a prendersi lei la colpa di quanto è accaduto alla tata.











