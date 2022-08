Un altro domani/ Anticipazioni 23 agosto: Julia, momento difficile per la bottega

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 agosto: momenti bui per Julia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 23 agosto rivelano che la bottega di Julia sta attraversando uno dei momenti più duri e critici. La giovane imprenditrice è stata costretta a prendere una serie di decisioni alquanto drastiche che si ripercuoteranno su tutti i suoi lavoratori. Come se non bastasse, Julia finirà per sconvolgere quelli che erano i suoi progetti iniziali per quell’attività a cui tanto teneva.

L’amicizia particolare tra Cloe e Dani subisce una svolta. Cloe si sta innamorando di lui, ma non immagina neanche che questa persona non esista davvero. Infatti, dietro questo profilo social c’è María. E quanto Cloe potrebbe scoprire la verità, cosa accadrà tra le due amiche?

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 agosto: Carmen libererà Mabale dalle accuse?

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che le conseguenze dell’incendio colpiscono ancora la fabbrica e sono in corso delle indagini per cercare di risalire alle cause dell’incidente. Carmen, dal canto suo, è disposta a fare qualsiasi cosa per risolvere le incognite intorno all’incendio. C’è un colpevole ancora a piede libero, e non crede che sia stato Mabale.

In questo modo, Carmen avrà anche l’opportunità di liberare l’indigeno, unico arrestato e ritenuto colpevole, da una condanna a morte per quanto accaduto. La giovane donna è disposta a combattere l’ostilità di tutti in colonia. Riuscirà nel suo nobile intento?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Mabale arrestato

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, l’entusiasmo di Julia per l’attività della sua bottega viene smontato da Diana che cerca di farle aprire gli occhi dicendole che il bilancio dell’azienda è negativo, e che alla ragazza restano solamente due settimane per dare indietro i soldi che la madre le aveva prestato. Se ben ricordate, Diana le aveva imposto delle condizioni per aprire l’attività. Cloe ha lasciato Ribero e intende cominciare una storia con “Dani”, qualcuno che non esiste e che ha conosciuto solo online.

L’incendio in fabbrica ha suscitato l’attenzione della colonia. Carmen tenta di nascondere la festa in fabbrica per non far finire gli operai in carcere ma, alla fine le sue bugie le si rivolteranno contro: infatti Mabale viene arrestato in qualità di unico sospettato per aver appiccato l’incendio.

Alicia ha tentato di star bene dopo la sua rottura con Angel, ma in realtà ci è rimasta davvero molto male e trascorre il tempo immaginando la persona che il ragazzo ama davvero, non sapendo che si tratta di Ines, colei con cui lavora ogni giorno.











