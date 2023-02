Un altro domani/ Anticipazioni 23 febbraio: Kiros sposa Enoa, svelato il motivo…

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 23 febbraio, ci dicono che Julia deve restituire i soldi a Sergio e la sua migliore opzione per questo è ottenere un contratto di distribuzione nazionale. Pertanto, tutti in azienda si concentrano su questo, ma Sergio fissa a Julia una scadenza impossibile da rispettare, quindi le cose si complicano per lei. Nel frattempo, Tirso prende finalmente la decisione di non baciare Olga. Tra loro le cose sono troppo complicate, e devono prima risolverle. Ciò fa sì che i due decidano di non creare ulteriore stress e disagio nel loro rapporto.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 23 febbraio: Marcello nei guai, colpa di...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 23 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Río Muni, tutti sanno già dell’impegno matrimoniale tra Kiros ed Enoa. Lui, intanto, soffre perché non può dire a Carmen tutta la verità sulla loro relazione, poiché ciò comporterebbe mettere in pericolo la domestica. Per questo motivo, Kiros decide di confidarsi con Mabalé. Dato che l’amico non capisce che il vero motivo per cui dovrebbe sposare qualcuno che non ama poiché ciò lo renderebbe infelice per tutta la vita, Kiros è obbligato a rivelargli una verità scottante sul conto di Enoa. Infatti si scopre che la giovane è rimasta incinta di un uomo bianco, di cui lei neanche conosce il nome.

Terra amara/ Anticipazioni 23 febbraio: Yilmaz in cerca di Zuleyha, ma...

Per salvarla dalla scandalo, Kiros si è sentito in dovere di proteggere l’amica. Con questo suo gesto, seppur eroico e altruista, ha però messo un freno alla sua relazione con Carmen. La figlia di Francisco, dal canto suo, non vuole assolutamente ascoltare le spiegazioni di Kiros, e lo ha perciò allontanato. La ragazza infatti comincerà a mettere in dubbio le reali intenzioni del suo amante, pensando che lui l’abbia solo presa in giro per tutto questo tempo…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Enoa sta per sposarsi con Kiros: la notizia sconvolge Carmen che si sente tradita dal ragazzo che ama. Lui vorrebbe darle spiegazioni, ma la giovane si rifiuta di starlo ad ascoltare. Alicia salva Angel da un potenziale licenziamento quando organizza una riunione importante con i Suarez e fa in modo che il ragazzo si prenda tutto il merito. Ciò impressiona Ventura che non solo gli fa un regalo speciale, ma invita anche la ragazza alla riunione d’affari. Angel capisce di non potersi sottrarre e di essere finito nella ragnatela della diabolica giovane.

Beautiful/ Anticipazioni 23 febbraio: Brooke insiste, Hope e Liam non andranno via

Nel presente, Julia è stressata da Diana, mentre dall’altra si gode la presenza di Leo al ritiro spirituale. Maria teme che Erik possa rivelare a Chloe la verità sul suo conto, ma lui si dimostra un ottimo amico e gli consiglia di confidarsi prima con Elena al riguardo. Tirso e Olga condividono un momento di tenerezza, ma entrambi si fermano…











© RIPRODUZIONE RISERVATA