Un altro domani/ Anticipazioni 25 luglio 2023: Victor rompe il fidanzamento con Carmen!

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 25 luglio, ci dicono che Víctor rompe il fidanzamento con Carmen. Una rottura che Carmen non capisce, e di cui non riesce a trovare una spiegazione logica. Per quale motivo il ragazzo vuole allontanarla dalla sua vita, proprio ora che deve affrontare il lutto di aver perso sua madre? Ma presto si rende conto che dietro c’è qualcos’altro e ha intenzione di scoprirlo. Intanto, Linda sta attraversando un momento molto complicato. Suo cugino Faustino è venuto a stare a Río Muni e i due non sono più tanto in buoni rapporti. Sono riaffiorati ricordi e rancori dal passato, difficili da dimenticare.

Nel frattempo, le continue voci su una possibile relazione tra Patricia e Ventura hanno spinto Víctor a parlare con suo padre, che quindi ha preso una decisione legato alla permanenza in casa della donna. Non sapendo più dove andare, la dark lady prova prima con Angel, poi con Francisco, nella speranza di trovare un tetto dove stare. Nessuno dei due, però, è disposto ad offrirle un alloggio. Oltretutto Angel crede fermamente che Patricia abbia ucciso Inés.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 25 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Tirso ha eretto un muro invisibile tra lui e Julia per impedirle di avvicinarsi. La giovane imprenditrice è preoccupata per il suo amico, tant’è che consiglia a Leo di provare a parlargli e convincerlo a iniziare una terapia che possa aiutarlo a superare il trauma del suo incidente. Ogni tentativo non sembra andare a buon fine, fino a quando Tirso capisce che non può più continuare a chiudersi in se stesso.

Dani, invece, chiede alla madre di chiamarlo per nome davanti a tutti. Per il ragazzo è giunto il momento di fare coming out. Tuttavia, questa decisione fa nascere in Elena una grande preoccupazione. Tirso continua a vivere a casa di Elena. La vicinanza che c’è tra i due ha fatto decidere alla donna di sfogarsi, facendole conoscere la verità su Dani. Una cosa che ha lasciato a bocca aperta l’albergatore.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il matrimonio di Carmen e Victor viene cancellato a causa della morte improvvisa di Inés. La donna è stata uccisa da Patricia, ma quest’ultima preferisce nascondersi e cerca asilo da Ventura, causando non poche preoccupazioni a Victor stesso. Nel presente, Julia chiede a Leo di aiutare Tirso a superare il suo trauma dopo l’incidente, ma Diana non è d’accordo con la figlia. Inoltre l’albergatore non vuole essere aiutato. Elena si offre di ospitarlo per aiutarlo nella sua guarigione e sperare che, prima o poi, le dica di quale malattia stia soffrendo. Chloe e Ribero sono tornati insieme, Dani è distrutto ma pensa che prima o poi si lasceranno perché non sono fatti l’una per l’altro.

