Un altro domani/ Anticipazioni 25 luglio: Francisco nasconde qualcosa a Carmen?

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 luglio: i segreti di Francisco, i sospetti di Carmen

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 25 luglio rivelano che Carmen scopre che Francisco falsifica i conti della fabbrica. Il fornitore non è stato pagato, mentre sui libri contabili risulta il contrario. Patricia cerca di risanare i conti dell’azienda, pensando anche a un matrimonio tra Carmen e Victor, cosa che fa discutere i due. Più tardi, la ragazza scopre un altro segreto che riguarda il padre…

Julia ha qualche problema da risolvere con gli ordini in ritardo, e decide di attirare l’attenzione pubblicando un video pubblicitario dove compare in biancheria intima. L’idea non è buona e viene derisa online, mentre Diana si infuria. Qualcuno però apprezza, e così Julia riesce a ottenere il primo ordine. Sergio si propone di aiutarla e i due riescono a ritrovare la sintonia di un tempo. La situazione, però, rattrista Tirso. Anche Cloe sta subendo le stesse molestie di Maria, ma a differenza sua, le affronta in altro modo.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen lascia la casa di Francisco

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen accusa Patricia di aver ucciso Augustina. Poi la donna chiede a Francisco di scegliere tra lei e sua figlia, e la giovane si fa avanti, annunciando che sarà lei ad abbandonare la casa, però solo a una condizione: Patricia deve rimanere fuori dalla produzione dei mobili, cosa che lei asseconda pur di non averla tra i piedi. Carmen trova rifugia a casa di Victor. Angel sembra aver dimenticato Ines e ora frequenta Alicia.

Julia ha dei problemi perché l’attività non parte. Ribero ha rivelato a un suo amico che Maria ha baciato Cloe e la notizia si è diffusa nella cittadina. Ora le due ex amiche ricevono messaggi omofobi. Elena cerca di convincere la figlia a denunciare, ma Maria non ne vuole sapere. Sergio è tornato da Julia, ma ha bisogno di prendersi un po’ di tempo per lavorare su se stesso.

