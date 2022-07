Un altro domani/ Anticipazioni 26 luglio: Julia, incidente hot durante una pubblicità

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 luglio: incidente hot per Julia, resta in slip…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 26 luglio rivelano che Julia ha avuto l’idea di attirare i clienti per la sua nuova attività registrando un video in cui compare in biancheria intima. Il piano non piace a sua madre Diana, ma alla ragazza poco importa. Tuttavia, durante i lavori sul set, Julia rimane vittima di un piccolo incidente hot che la fa restare solo con gli slip… Il video verrà comunque pubblicato online, scatenando il popolo del web che inizierà a prenderla in giro. Scoraggiata, Julia vorrebbe solo nascondersi per l’imbarazzo. Eppure qualcuno c’è che ha apprezzato il suo piccolo spot, e infatti un cliente la contatta… Inoltre Tirso si arrabbia con Julia quando lei lo pianta in asso per andare a un appuntamento con Sergio.

Carmen non sa più come gestire la fabbrica e suo padre, il quale le sta nascondendo di avere problemi col gioco d’azzardo. Un brutto colpo dopo aver scoperto che Francisco falsifica i suoi conti. Intanto Inés invita Alicia a una cena al Rio Club, sperando lei possa portare Angel. Solo così la donna avrà la conferma che la loro relazione è diventata seria.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: le bugie di Francisco, Carmen disperata

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen scopre che Francisco falsifica i conti della fabbrica. Patricia cerca di risanare i conti dell’azienda, pensando anche a un matrimonio tra Carmen e Victor, cosa che fa discutere i due. Più tardi, la ragazza scopre un altro segreto che riguarda suo padre.

Julia ha qualche problema da risolvere con gli ordini in ritardo, e decide di attirare l’attenzione pubblicando un video pubblicitario dove compare in biancheria intima. Sergio si propone di aiutarla e i due riescono a ritrovare la sintonia di un tempo. La situazione, però, non piace a Tirso.

