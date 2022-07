Un altro domani/ Anticipazioni 27 e 28 luglio: Carmen minacciata e aggredita…

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 luglio: il video di Julia ha funzionato

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 27 luglio rivelano che Carmen prosegue con la sua produzioni di mobili e, pian piano, sembra stia superando il lutto per la morte di Agustina, grazie anche alla vicinanza con Kiros. La ragazza non vive più nella casa paterna, bensì è da Victor. Patricia ha un’idea per risanare l debito con Ventura.

Il video di Julia in slip è ormai virale sul web, e le prese in giro continuano, però c’è anche un lato positivo: qualcuno ha iniziato a fare ordini nella bottega, e ben presto la giovane si trova sommersa di lavoro. Intanto, i rapporti con Tirso si fanno più tesi, e l’albergatore si rifiuta anche di organizzare i lavori per rendere il borgo più attraente agli occhi del tecnico, che ogni anno proclama il paese come “uno dei più belli di Spagna”.

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 luglio: pericolo per Carmen!

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 28 luglio rivelano che Tirso non si occuperà dei lavori per abbellire il paese, che rischia di non rinnovare il titolo di “Uno dei borghi più belli di Spagna”. Gli abitanti aspettavano da tempo questo evento, ma resteranno delusi perché l’albergatore non sembra curarsene. Nel frattempo, Maria prende la decisione di andarsene dal paese e raggiungere il padre a Siviglia per scappare dagli insulti omofobi che continua a ricevere.

In Guinea, Patricia è riuscita a rimandare la data per il pagamento del debito a Ventura grazie a un accordo con lui e Francisco: accetteranno la loro proposta di far fidanzare Carmen con Victor, ma in cambio quest’ultimo dovrà lavorare nella loro fabbrica. Carmen nel frattempo è ignara di tutto e sembra essersi riavvicinata a Kirso. Tuttavia, risolto il problema del debito, le pressioni aumentano in fabbrica quando Mateo pretende che gli operai vengano pagati di più. A tal proposito, lui e un gruppo di uomini tenteranno di far del male a Carmen.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: il video hot di Julia finisce in rete e…

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ha avuto l’idea di attirare i clienti per la sua nuova attività registrando un video in cui compare in biancheria intima, ma il suo piano è fallito quando durante i lavori è rimasta solo in slip. Il video verrà comunque pubblicato online, scatenando il popolo del web che inizierà a prenderla in giro. Eppure qualcuno c’è che ha apprezzato il suo piccolo spot, e infatti un cliente la contatta…

Carmen non sa più come gestire la fabbrica e suo padre, che le sta nascondendo di avere problemi col gioco d’azzardo. Inés invita Alicia a una cena al Rio Club, sperando lei possa portare Angel. Solo così la donna avrà la conferma che la loro relazione è seria.

